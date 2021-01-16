В гробнице со щенком: французские археологи нашли 2000-летнюю могилу ребенка
Французские археологи раскопали могилу младенца. Ребенка похоронили примерно 2 тысячи лет назад.
Гробницу обнаружили во время раскопок в центральной Франции, в аэропорту Клермон-Ферран. Об этом сообщили на сайте The Guardian.
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Детали раскопок
Эксперты отметили, что ребенку был примерно год. Его похоронили в начале I века, во время римского правления, в деревянном гробу длиной 80 сантиметров.
Что обнаружили археологи
Археологи также раскопали:
- декоративную медную булавку, которую использовали для прикрепления саванна;
- 30-сантиметровое железное кольцо, прикрепленное к изогнутому металлическому стержню, которое, как полагают, было игрушкой.
На щенку был ошейник с бронзовыми украшениями и маленький колокольчик.
Что это значит
Такое большое количество посуды и разобранных предметов, а также личные вещи, сопровождавшие ребенка к могиле, подчеркивают привилегированное положение, к которому принадлежала его семья,
– рассказали исследователи из Национального института профилактических археологических исследований (INRAP).
Археолог Лоуренс Лотье также отметила, что находка была необычной из-за большого количество ваз и подношений. "В гробницах такого типа мы часто находим 1 или 2 горшка, поставленных у подножия. Здесь примерно 20, а также много еды", – она добавила.
Раскопки во Франции / Фото Inrap
Также на раскопках площадью более 3,5 гектара нашли множество предметов от железного века до античности и средневековья. А также – более современные артефакты. Ожидается, что раскопки продлятся до февраля.
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