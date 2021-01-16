Французские археологи раскопали могилу младенца. Ребенка похоронили примерно 2 тысячи лет назад.

Гробницу обнаружили во время раскопок в центральной Франции, в аэропорту Клермон-Ферран. Об этом сообщили на сайте The Guardian.

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Детали раскопок

Эксперты отметили, что ребенку был примерно год. Его похоронили в начале I века, во время римского правления, в деревянном гробу длиной 80 сантиметров.

Что обнаружили археологи

Археологи также раскопали:

декоративную медную булавку, которую использовали для прикрепления саванна;

которую использовали для прикрепления саванна; 30-сантиметровое железное кольцо, прикрепленное к изогнутому металлическому стержню, которое, как полагают, было игрушкой.

На щенку был ошейник с бронзовыми украшениями и маленький колокольчик.

Отметим! В Римской Галлии, которая содержала и территорию современной Франции, Бельгии и некоторых соседних стран, взрослых обычно кремировали. Но детей в частности хоронили в семейной собственности, что позволяет предположить, что вблизи существовала большая вилла.

Что это значит

Такое большое количество посуды и разобранных предметов, а также личные вещи, сопровождавшие ребенка к могиле, подчеркивают привилегированное положение, к которому принадлежала его семья,

– рассказали исследователи из Национального института профилактических археологических исследований (INRAP).

Археолог Лоуренс Лотье также отметила, что находка была необычной из-за большого количество ваз и подношений. "В гробницах такого типа мы часто находим 1 или 2 горшка, поставленных у подножия. Здесь примерно 20, а также много еды", – она ​​добавила.



Раскопки во Франции​ / Фото Inrap

Также на раскопках площадью более 3,5 гектара нашли множество предметов от железного века до античности и средневековья. А также – более современные артефакты. Ожидается, что раскопки продлятся до февраля.