Президент Украины подчеркнул, что Ройтбурд всегда останется в наших сердцах, а его полотна будут нашим культурным наследием.

Важно Умер художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд

Украинский лидер рассказал, что художник собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Для этого просто нужно подходить к своему делу с душой и не бояться экспериментировать.

Не боялся экспериментов Александр Ройтбурд и в собственном творчестве. Его работы полны любви, жажды жизни, часто – иронии и даже самоиронии. Смерть художника – большая потеря для украинского искусства,

– подчеркнул Зеленский.

Он также выразил искренние соболезнования родным, близким и всем поклонникам творчества Александра Ройтбурда.

Что известно о смерти Ройтбурда

Сердце выдающегося художника перестало биться 8 августа на 60-м году жизни. Известно, что художник умер из-за болезни, с которой он боролся долгое время.

В последнем своем интервью деятель культуры рассказывал, что он плохо спит и ходит . На фото было заметно, что он сильно похудел и изменился внешне.

. На фото было заметно, что он сильно похудел и изменился внешне. В комментарии журналистам художник признается, что его самочувствие ухудшилось, в частности, и из-за войны с местными властями.

По непроверенным данным СМИ, причиной смерти Александра Ройтбурда могла стать онкология. Близкие художника отказались об этом говорить.