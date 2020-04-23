Его нужно уберечь от всех нападений, – Кравчук о назначении Саакашвили

Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ уже 24 апреля. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что в украинском правительстве нужны такие политики, но ему будет необходима помощь.

Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі та наголосив, що впевнений у тому, що Саакашвілі буде діяти на користь України.

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"Усі шукатимуть "чорну кішку" в темній кімнаті, пригадуватимуть усі плюси та мінуси. Самі побачите, як поводитиметься "Європейська солідарність", – зазначив Кравчук.

Перший президент також вважає, що сам Саакашвілі ніяких реформ не проведе, бо не треба сподіватися лише на одну людину. А ті, хто хоче, щоб він працював для України, має допомагати йому.

Якби я був президентом, я б його призначив. Але щоб він діяв – треба допомогти йому вберегтись від усіх нападів,

– ствердив Кравчук.

Міхеїл Саакашвілі / 24 канал

Він також звернувся до уряду та президента: "Якщо призначать Саакашвілі, а я хотів би цього, то йому треба допомогти й захистити від бруду в тих питання, де він діятиме на користь українському народові. Звичайно, якщо він буде допускати помилок, то його потрібно критикувати."

Увага! Дивіться повне інтерв'ю з Леонідом Кравчуком на 24 каналі у програмі "Перехресний допит" сьогодні о 20:00

Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі

Ймовірно завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатими "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі призначать віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля.

Цю посаду ексголові Одеської ОДА запропонував Володимир Зеленський.

24 квітня Саакашвілі також має прийти на засідання президентської фракції, де нардепи зможуть поставити йому запитання.

Сам Саакашвілі також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.



Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу