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      Его нужно уберечь от всех нападений, – Кравчук о назначении Саакашвили

      - Читати новину українською
      Леонід Кравчук / glavcom.ua

      Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ уже 24 апреля. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что в украинском правительстве нужны такие политики, но ему будет необходима помощь.

      Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі та наголосив, що впевнений у тому, що Саакашвілі буде діяти на користь України. 

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      "Усі шукатимуть "чорну кішку" в темній кімнаті, пригадуватимуть усі плюси та мінуси. Самі побачите, як поводитиметься "Європейська солідарність", – зазначив Кравчук.

      Перший президент також вважає, що сам Саакашвілі ніяких реформ не проведе, бо не треба сподіватися лише на одну людину. А ті, хто хоче, щоб він працював для України, має допомагати йому. 

      Якби я був президентом, я б його призначив. Але щоб він діяв – треба допомогти йому вберегтись від усіх нападів,
      – ствердив Кравчук.

      Міхеїл Саакашвілі / 24 канал

      Він також звернувся до уряду та президента: "Якщо призначать Саакашвілі, а я хотів би цього, то йому треба допомогти й захистити від бруду в тих питання, де він діятиме на користь українському народові. Звичайно, якщо він буде допускати помилок, то його потрібно критикувати."

      Увага! Дивіться повне інтерв'ю з Леонідом Кравчуком на 24 каналі у програмі "Перехресний допит" сьогодні о 20:00

      Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі

      • Ймовірно завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатими "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі призначать віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля.
      • Цю посаду ексголові Одеської ОДА запропонував Володимир Зеленський.
      • 24 квітня Саакашвілі також має прийти на засідання президентської фракції, де нардепи зможуть поставити йому запитання.
      • Сам Саакашвілі також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.


      Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Леонид Кравчук Верховная Рада Михаил Саакашвили Новости политики
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