Його треба вберегти від усіх нападів, – Кравчук про призначення Саакашвілі
Міхеїла Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єром із питань реформ уже 24 квітня. Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що в українському уряді потрібні такі політики, але йому буде необіхдна допомога.
Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі та наголосив, що впевнений у тому, що Саакашвілі буде діяти на користь України.
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"Усі шукатимуть "чорну кішку" в темній кімнаті, пригадуватимуть усі плюси та мінуси. Самі побачите, як поводитиметься "Європейська солідарність", – зазначив Кравчук.
Перший президент також вважає, що сам Саакашвілі ніяких реформ не проведе, бо не треба сподіватися лише на одну людину. А ті, хто хоче, щоб він працював для України, має допомагати йому.
Якби я був президентом, я б його призначив. Але щоб він діяв – треба допомогти йому вберегтись від усіх нападів,
– ствердив Кравчук.
Він також звернувся до уряду та президента: "Якщо призначать Саакашвілі, а я хотів би цього, то йому треба допомогти й захистити від бруду в тих питання, де він діятиме на користь українському народові. Звичайно, якщо він буде допускати помилок, то його потрібно критикувати."
Увага! Дивіться повне інтерв'ю з Леонідом Кравчуком на 24 каналі у програмі "Перехресний допит" завтра о 20:00
Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі
- Ймовірно завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатими "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі призначать віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля.
- Цю посаду ексголові Одеської ОДА запропонував Володимир Зеленський.
- 24 квітня Саакашвілі також має прийти на засідання президентської фракції, де нардепи зможуть поставити йому запитання.
- Сам Саакашвілі також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.
Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу
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