20:42
23 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Його треба вберегти від усіх нападів, – Кравчук про призначення Саакашвілі

      - Читать новость на русском
      Леонід Кравчук / glavcom.ua

      Міхеїла Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єром із питань реформ уже 24 квітня. Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що в українському уряді потрібні такі політики, але йому буде необіхдна допомога.

      Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі та наголосив, що впевнений у тому, що Саакашвілі буде діяти на користь України. 

      До теми Призначення Саакашвілі може створити 3 конфлікти в уряді, – Милованов

      "Усі шукатимуть "чорну кішку" в темній кімнаті, пригадуватимуть усі плюси та мінуси. Самі побачите, як поводитиметься "Європейська солідарність", – зазначив Кравчук.

      Перший президент також вважає, що сам Саакашвілі ніяких реформ не проведе, бо не треба сподіватися лише на одну людину. А ті, хто хоче, щоб він працював для України, має допомагати йому. 

      Якби я був президентом, я б його призначив. Але щоб він діяв – треба допомогти йому вберегтись від усіх нападів,
      – ствердив Кравчук.

      Міхеїл Саакашвілі / 24 канал

      Він також звернувся до уряду та президента: "Якщо призначать Саакашвілі, а я хотів би цього, то йому треба допомогти й захистити від бруду в тих питання, де він діятиме на користь українському народові. Звичайно, якщо він буде допускати помилок, то його потрібно критикувати."

      Увага! Дивіться повне інтерв'ю з Леонідом Кравчуком на 24 каналі у програмі "Перехресний допит" завтра о 20:00

      Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі

      • Ймовірно завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатими "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі призначать віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля.
      • Цю посаду ексголові Одеської ОДА запропонував Володимир Зеленський.
      • 24 квітня Саакашвілі також має прийти на засідання президентської фракції, де нардепи зможуть поставити йому запитання.
      • Сам Саакашвілі також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.


      Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини політики Леонід Кравчук Міхеїл Саакашвілі Новини України Верховна Рада
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 15:57 Якість повітря у Києві вкотре погіршилася: що відомо
      Новини України 58349
      сьогодні , 14:59 Ціна на бензин і дизпаливо в Україні падає: таких позначок не було з 2014 року
      Новини України 23640
      сьогодні , 19:33 Коронавірус в Росії: кількість нових випадків зараження за останню добу найвища у світі
      Лікування 293618
      сьогодні , 19:44 Пожежа у Чорнобильській зоні: розповсюдження вогню зупинили, але є осередки тління
      Новини України 137706
      сьогодні , 13:45 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 304175
      сьогодні , 14:09 Коронавірус в Іспанії: ситуація зі спалахом стабільна вже п'ятий день
      Здорове життя 100243
      сьогодні , 20:30 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 2,6 мільйона людей: карта онлайн
      Лікування 630162
      сьогодні , 14:30 Чи продовжуватимуть карантин після 11 травня: прогноз
      Новини України 876050
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 20:26 Коронавірус у Криму: скільки інфікованих та як протидіють COVID-19
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 20:00 Очікувати реформ від Саакашвілі – марно: що задумали у Зеленського
      Антон Голобородько