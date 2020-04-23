Призначення Саакашвілі може створити 3 конфлікти в уряді, – Милованов

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що ймовірне призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра створить як мінімум три конфлікти всередині уряду.

Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу та пояснив, що перший конфлікт розвиватиметься з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Вони двоє будуть найдосвідченішими політиками в уряді, це може їх збалансувати, але також й призвести до суперечок.

До слова Повернення Саакашвілі: причини і наслідки можливого призначення

"Другий конфлікт може бути зі самим прем'єром. Адже Саакашвілі дуже публічна особа, професійний політик, він може стати яскравішим і можливо певні міністри та політичні сили будуть орієнтуватись на нього, і це ускладнить роботу прем'єр-міністра. Надіюсь, цього не станеться, але така ймовірність є", – сказав Милованов.

Третій конфікт буде пов'язаний безспосередньо з його посадою віцепрем'єра з реформ. Адже тут йому потрібно буде налагодити співпрацю з різними міністерствами.

"Реформи критично важливі для політичного успіху партії "Слуга народу", президента та будь-якого уряду в майбутньому. Реформи треба робити зараз, а під час кризи це складно, адже є супротив від системи, олігархів, бюрократів. Йому потрібні інструменти, а це насамперед виконавча влада, тобто різні міністерства. Для того, щоб бути ефективним, треба мати контроль над цими міністерствами. Зараз міністри звикли працювати без віцепрем'єра, і можливо вони будуть це сприймати як певне пониження", – додав ексміністр економіки.

Коментар Тимофія Милованова щодо призначення Міхеїла Саакашвілі: відео

Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі

Ймовірно завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатими "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі призначать віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля.

Цю посаду ексголові Одеської ОДА запропонував Володимир Зеленський.

24 квітня Саакашвілі також має прийти на засідання президентської фракції, де нардепи зможуть поставити йому запитання.

Сам Саакашвілі також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.



Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу