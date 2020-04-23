Призначення Саакашвілі може створити 3 конфлікти в уряді, – Милованов
Колишній міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що ймовірне призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра створить як мінімум три конфлікти всередині уряду.
Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу та пояснив, що перший конфлікт розвиватиметься з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Вони двоє будуть найдосвідченішими політиками в уряді, це може їх збалансувати, але також й призвести до суперечок.
До слова Повернення Саакашвілі: причини і наслідки можливого призначення
"Другий конфлікт може бути зі самим прем'єром. Адже Саакашвілі дуже публічна особа, професійний політик, він може стати яскравішим і можливо певні міністри та політичні сили будуть орієнтуватись на нього, і це ускладнить роботу прем'єр-міністра. Надіюсь, цього не станеться, але така ймовірність є", – сказав Милованов.
Третій конфікт буде пов'язаний безспосередньо з його посадою віцепрем'єра з реформ. Адже тут йому потрібно буде налагодити співпрацю з різними міністерствами.
"Реформи критично важливі для політичного успіху партії "Слуга народу", президента та будь-якого уряду в майбутньому. Реформи треба робити зараз, а під час кризи це складно, адже є супротив від системи, олігархів, бюрократів. Йому потрібні інструменти, а це насамперед виконавча влада, тобто різні міністерства. Для того, щоб бути ефективним, треба мати контроль над цими міністерствами. Зараз міністри звикли працювати без віцепрем'єра, і можливо вони будуть це сприймати як певне пониження", – додав ексміністр економіки.
Коментар Тимофія Милованова щодо призначення Міхеїла Саакашвілі: відео
Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі
- Ймовірно завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатими "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі призначать віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля.
- Цю посаду ексголові Одеської ОДА запропонував Володимир Зеленський.
- 24 квітня Саакашвілі також має прийти на засідання президентської фракції, де нардепи зможуть поставити йому запитання.
- Сам Саакашвілі також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.
Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу
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