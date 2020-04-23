18:07
23 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Призначення Саакашвілі може створити 3 конфлікти в уряді, – Милованов

      - Читать новость на русском
      Міхеїль Саакашвілі / 24 канал

      Колишній міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що ймовірне призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра створить як мінімум три конфлікти всередині уряду.

      Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу та пояснив, що перший конфлікт розвиватиметься з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Вони двоє будуть найдосвідченішими політиками в уряді, це може їх збалансувати, але також й призвести до суперечок.

      До слова Повернення Саакашвілі: причини і наслідки можливого призначення

      "Другий конфлікт може бути зі самим прем'єром. Адже Саакашвілі дуже публічна особа, професійний політик, він може стати яскравішим і можливо певні міністри та політичні сили будуть орієнтуватись на нього, і це ускладнить роботу прем'єр-міністра. Надіюсь, цього не станеться, але така ймовірність є", – сказав Милованов.

      Третій конфікт буде пов'язаний безспосередньо з його посадою віцепрем'єра з реформ. Адже тут йому потрібно буде налагодити співпрацю з різними міністерствами.

      "Реформи критично важливі для політичного успіху партії "Слуга народу", президента та будь-якого уряду в майбутньому. Реформи треба робити зараз, а під час кризи це складно, адже є супротив від системи, олігархів, бюрократів. Йому потрібні інструменти, а це насамперед виконавча влада, тобто різні міністерства. Для того, щоб бути ефективним, треба мати контроль над цими міністерствами. Зараз міністри звикли працювати без віцепрем'єра, і можливо вони будуть це сприймати як певне пониження", – додав ексміністр економіки.

      Коментар Тимофія Милованова щодо призначення Міхеїла Саакашвілі: відео

      Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі

      • Ймовірно завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатими "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі призначать віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля.
      • Цю посаду ексголові Одеської ОДА запропонував Володимир Зеленський.
      • 24 квітня Саакашвілі також має прийти на засідання президентської фракції, де нардепи зможуть поставити йому запитання.
      • Сам Саакашвілі також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін. 

      саакашвілі
      Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Арсен Аваков Верховна Рада Міхеїл Саакашвілі Реформи Уряд Шмигаля Денис Шмигаль Тимофій Милованов – новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 18:02 Доплати медикам: причини затримки, розмір та порядок нарахування
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 17:00 Коронавірус проти політичних режимів
      Павло Ковтонюк