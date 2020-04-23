Назначение Саакашвили может создать 3 конфликта в правительстве, – Милованов

Бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что возможное назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьера создаст как минимум три конфликта внутри правительства.

Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала и объяснил, что первый конфликт будет развиваться с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

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"Второй конфликт может быть с самим премьером. Ведь Саакашвили очень публичное лицо, профессиональный политик, он может стать ярче и возможно некоторые министры и политические силы будут ориентироваться на него, и это усложнит работу премьер-министра. Надеюсь, этого не произойдет, но такая вероятность существует", – сказал Милованов.

Третий конфикт будет связан непосредственно с его должностью вице-премьера по реформам. Ведь здесь ему нужно будет наладить сотрудничество с различными министерствами.

"Реформы критически важны для политического успеха партии "Слуга народа", президента и любого правительства в будущем. Реформы надо делать сейчас, а во время кризиса это сложно, ведь присутствует сопротивление от системы, олигархов, бюрократов. Ему нужны инструменты, а это прежде всего исполнительная власть, то есть различные министерства. Для того, чтобы быть эффективным, нужно иметь контроль над этими министерствами. Сейчас министры привыкли работать без вице-премьера, и возможно они будут это воспринимать как некое понижение", – добавил эксминистр экономики.

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Что известно о назначении Михаила Саакашвили

Вероятно завтра, 24 апреля, после встречи с депутатами "Слуги народа" на вечернем заседании Совета Михаила Саакашвили назначат вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительстве Шмыгаля.

Эту должность бывшему главе Одесской ОГА предложил Владимир Зеленский.

24 апреля Саакашвили также должен прийти на заседание президентской фракции, где нардепы смогут задать ему вопросы.

Сам Саакашвили также подтвердил, что получил предложение от президента. Политик заявил, что успел поговорить с премьером и готовится представить в Раде свою программу неотложных изменений.

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