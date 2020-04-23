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      Назначение Саакашвили может создать 3 конфликта в правительстве, – Милованов

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      Михаил Саакашвили / 24 канал

      Бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что возможное назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьера создаст как минимум три конфликта внутри правительства.

      Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала и объяснил, что первый конфликт будет развиваться с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

      К слову Возвращение Саакашвили: причины и последствия возможного назначения

      "Второй конфликт может быть с самим премьером. Ведь Саакашвили очень публичное лицо, профессиональный политик, он может стать ярче и возможно некоторые министры и политические силы будут ориентироваться на него, и это усложнит работу премьер-министра. Надеюсь, этого не произойдет, но такая вероятность существует", – сказал Милованов.

      Третий конфикт будет связан непосредственно с его должностью вице-премьера по реформам. Ведь здесь ему нужно будет наладить сотрудничество с различными министерствами.

      "Реформы критически важны для политического успеха партии "Слуга народа", президента и любого правительства в будущем. Реформы надо делать сейчас, а во время кризиса это сложно, ведь присутствует сопротивление от системы, олигархов, бюрократов. Ему нужны инструменты, а это прежде всего исполнительная власть, то есть различные министерства. Для того, чтобы быть эффективным, нужно иметь контроль над этими министерствами. Сейчас министры привыкли работать без вице-премьера, и возможно они будут это воспринимать как некое понижение", – добавил эксминистр экономики.

      Комментарий Тимофея Милованова при назначении Михаила Саакашвили: видео

      Что известно о назначении Михаила Саакашвили

      • Вероятно завтра, 24 апреля, после встречи с депутатами "Слуги народа" на вечернем заседании Совета Михаила Саакашвили назначат вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительстве Шмыгаля.
      • Эту должность бывшему главе Одесской ОГА предложил Владимир Зеленский.
      • 24 апреля Саакашвили также должен прийти на заседание президентской фракции, где нардепы смогут задать ему вопросы.
      • Сам Саакашвили также подтвердил, что получил предложение от президента. Политик заявил, что успел поговорить с премьером и готовится представить в Раде свою программу неотложных изменений.

      саакашвілі Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Кабинет Министров Украины Арсен Аваков Верховная Рада Михаил Саакашвили Новости Украины Реформы Правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Тимофей Милованов – новости
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