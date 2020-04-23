Назначение Саакашвили может создать 3 конфликта в правительстве, – Милованов
Бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что возможное назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьера создаст как минимум три конфликта внутри правительства.
Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала и объяснил, что первый конфликт будет развиваться с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
К слову Возвращение Саакашвили: причины и последствия возможного назначения
"Второй конфликт может быть с самим премьером. Ведь Саакашвили очень публичное лицо, профессиональный политик, он может стать ярче и возможно некоторые министры и политические силы будут ориентироваться на него, и это усложнит работу премьер-министра. Надеюсь, этого не произойдет, но такая вероятность существует", – сказал Милованов.
Третий конфикт будет связан непосредственно с его должностью вице-премьера по реформам. Ведь здесь ему нужно будет наладить сотрудничество с различными министерствами.
"Реформы критически важны для политического успеха партии "Слуга народа", президента и любого правительства в будущем. Реформы надо делать сейчас, а во время кризиса это сложно, ведь присутствует сопротивление от системы, олигархов, бюрократов. Ему нужны инструменты, а это прежде всего исполнительная власть, то есть различные министерства. Для того, чтобы быть эффективным, нужно иметь контроль над этими министерствами. Сейчас министры привыкли работать без вице-премьера, и возможно они будут это воспринимать как некое понижение", – добавил эксминистр экономики.
Комментарий Тимофея Милованова при назначении Михаила Саакашвили: видео
Что известно о назначении Михаила Саакашвили
- Вероятно завтра, 24 апреля, после встречи с депутатами "Слуги народа" на вечернем заседании Совета Михаила Саакашвили назначат вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительстве Шмыгаля.
- Эту должность бывшему главе Одесской ОГА предложил Владимир Зеленский.
- 24 апреля Саакашвили также должен прийти на заседание президентской фракции, где нардепы смогут задать ему вопросы.
- Сам Саакашвили также подтвердил, что получил предложение от президента. Политик заявил, что успел поговорить с премьером и готовится представить в Раде свою программу неотложных изменений.
Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала
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