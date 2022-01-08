Юноша погиб после того, как президент разрешил силовикам стрелять на поражение. Родные Когеашвили рассказали, что погибший не участвовал в протестах. Его застрелили по дороге на работу.

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МИД Израиля выразил соболезнования родным погибшего. Представители ведомства находятся на связи с родителями Когеашвили.

Погибшего похоронят на родине. Сейчас идет работа над перевозкой тела из Казахстана в Израиль.

В МИД Израиля призвали своих граждан воздержаться от поездок в Казахстан. Ситуация в стране остается напряженной.

В Алматы погиб 11-летний мальчик

  • Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин сообщила о смерти 11-летнего мальчика. Вероятно, ребенка ранили во время стрельбы 5 января.
  • По словам Саин, ребенок прогуливался с родителями, когда раздался роковой выстрел.

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