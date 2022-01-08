Юнак загинув після того, як президент дозволив силовикам стріляти на ураження. Рідні Когеашвілі розповіли, що загиблий не брав участі у протестах. Його застрелили дорогою на роботу.
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МЗС Ізраїлю висловилося співчуття рідним загиблого. Представники відомства перебувають на зв'язку з батьками Когеашвілі.
Загиблого поховають на батьківщині. Наразі триває робота над перевезенням тіла з Казахстану до Ізраїлю.
У МЗС Ізраїлю закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Казахстану. Ситуація у країні залишається напруженою.
В Алмати загинув 11-річний хлопчик
- Уповноважена з прав дитини у Казахстані Аружан Саїн повідомила про смерть 11-річного хлопчика. Ймовірно, дитину поранили під час стрілянини 5 січня.
- За словами Саїн, дитина прогулювалася з батьками. Аж раптом пролунав фатальний постріл.
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