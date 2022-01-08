Юнак загинув після того, як президент дозволив силовикам стріляти на ураження. Рідні Когеашвілі розповіли, що загиблий не брав участі у протестах. Його застрелили дорогою на роботу.

Зауважте Локальні перестрілки в Алмати, смерть дитини: хроніка подій у Казахстані 8 січня

МЗС Ізраїлю висловилося співчуття рідним загиблого. Представники відомства перебувають на зв'язку з батьками Когеашвілі.

Загиблого поховають на батьківщині. Наразі триває робота над перевезенням тіла з Казахстану до Ізраїлю.

У МЗС Ізраїлю закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Казахстану. Ситуація у країні залишається напруженою.

Зауважте! Протести у Казахстані спалахнули після того, як ціни на скраплений газ у країні зросли у майже 2 рази. Варто зауважити, що ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Однак Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

В Алмати загинув 11-річний хлопчик

Уповноважена з прав дитини у Казахстані Аружан Саїн повідомила про смерть 11-річного хлопчика. Ймовірно, дитину поранили під час стрілянини 5 січня.

За словами Саїн, дитина прогулювалася з батьками. Аж раптом пролунав фатальний постріл.

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