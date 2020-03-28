Ехали в Россию: пограничники задержали 2 украинцев, которые нарушили правила самоизоляции
На Луганщине и Сумщине пограничники обнаружили двух человек, которые пытались уехать в Россию и нарушили карантинные обязательства. Украинцы не придерживались 14-дневной самоизоляции. Полиция уже взялась за дело.
Первый случай зафиксировали в пункте пропуска "Меловое", что на Луганщине, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
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44-летняя женщина хотела поехать в Российскую Федерацию. Однако во время контроля пограничники выяснили, что украинка 22 марта вернулась из Греции и подписала информированное согласие на самоизоляцию на 14 суток.
Таким образом нарушительница не выполнила условий карантина. Более того, она планировала в дальнейшем направиться в оккупированный Луганск, чтобы посетить свою дочь. Женщина сказала, что якобы ничего не помнит о подписании согласия.
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Второй случай произошел на Сумщине. 43-летний мужчина пытался пересечь границу в пункте пропуска "Бачевск".
Пограничники во время контроля выяснили, что украинец еще в начале недели пересек границу и сам же дал согласие на самоизоляцию.
Пограничники уже сообщили об этих фактах в полицию, следователи открыли дело. Дальнейшую судьбу нарушителей решит суд.
Правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля. За нарушение карантина предусмотрена уголовная ответственность. По состоянию на 28 марта Минздрав подтвердил 311 случаев заражения коронавирусом.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
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