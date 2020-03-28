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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Ехали в Россию: пограничники задержали 2 украинцев, которые нарушили правила самоизоляции

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      Прикордонники затримали 2 українців, які порушили правила самоізоляції / dpsu.gov.ua

      На Луганщине и Сумщине пограничники обнаружили двух человек, которые пытались уехать в Россию и нарушили карантинные обязательства. Украинцы не придерживались 14-дневной самоизоляции. Полиция уже взялась за дело.

      Первый случай зафиксировали в пункте пропуска "Меловое", что на Луганщине, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

      Кстати На Харьковщине нашли всех 10 человек, которые сбежали из самоизоляции

      44-летняя женщина хотела поехать в Российскую Федерацию. Однако во время контроля пограничники выяснили, что украинка 22 марта вернулась из Греции и подписала информированное согласие на самоизоляцию на 14 суток.

      Таким образом нарушительница не выполнила условий карантина. Более того, она планировала в дальнейшем направиться в оккупированный Луганск, чтобы посетить свою дочь. Женщина сказала, что якобы ничего не помнит о подписании согласия.

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      Второй случай произошел на Сумщине. 43-летний мужчина пытался пересечь границу в пункте пропуска "Бачевск".

      Пограничники во время контроля выяснили, что украинец еще в начале недели пересек границу и сам же дал согласие на самоизоляцию.

      Пограничники уже сообщили об этих фактах в полицию, следователи открыли дело. Дальнейшую судьбу нарушителей решит суд.

      Правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля. За нарушение карантина предусмотрена уголовная ответственность. По состоянию на 28 марта Минздрав подтвердил 311 случаев заражения коронавирусом.

      коронавірус карантин самоізоляція кримінальна відповідальність штраф
      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Госпогранслужба Новости России Полиция Криминальные новости
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