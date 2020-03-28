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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Їхали до Росії: прикордонники затримали 2 українців, які порушили правила самоізоляції

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      Прикордонники затримали 2 українців, які порушили правила самоізоляції / dpsu.gov.ua

      На Луганщині та Сумщині прикордонники виявили двох осіб, які намагалися поїхати до Росії та порушили карантинні зобов’язання. Українці не дотрималися 14-денної самоізоляції. Поліція вже взялася за справу.

      Перший випадок зафіксували в пункті пропуску "Мілове", що на Луганщині, повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

      До речі На Харківщині знайшли усіх 10 людей, які втекли з самоізоляції

      44-річна жінка хотіла поїхати у Російську Федерацію. Однак під час контролю прикордонники з’ясували, що українка 22 березня повернулася з Греції та підписала інформовану згоду щодо самоізоляції на 14 діб.

      Таким чином порушниця не дотрималася умов карантину. Більше того, вона планувала в подальшому направитися в окупований Луганськ, щоб відвідати свою доньку. Жінка сказала, що нічого нібито не пам’ятає про підписування згоди.

      Зверніть увагу Хворих на коронавірус українців примусово госпіталізуватимуть

      Інший випадок стався на Сумщині. 43-річний чоловік намагався перетнути кордон в пункті пропуску "Бачівськ".

      Прикордонники під час контролю з’ясували, що українець ще на початку тижня перетнув цей кордон і сам ж дав згоду на самоізоляцію.

      Прикордонники уже повідомили про ці факти поліцію, слідчі відкрили справу. Подальшу долю порушників вирішить суд.

      Уряд продовжив карантин в Україні до 24 квітня. За порушення карантину передбачена кримінальна відповідальність. Станом на 28 березня МОЗ підтвердило 311 випадків зараження коронавірусом.

      коронавірус карантин самоізоляція кримінальна відповідальність штраф
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Держприкордонслужба Новини Росії Поліція Кримінальні новини Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України
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