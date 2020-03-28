Їхали до Росії: прикордонники затримали 2 українців, які порушили правила самоізоляції

На Луганщині та Сумщині прикордонники виявили двох осіб, які намагалися поїхати до Росії та порушили карантинні зобов’язання. Українці не дотрималися 14-денної самоізоляції. Поліція вже взялася за справу.

Перший випадок зафіксували в пункті пропуску "Мілове", що на Луганщині, повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

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44-річна жінка хотіла поїхати у Російську Федерацію. Однак під час контролю прикордонники з’ясували, що українка 22 березня повернулася з Греції та підписала інформовану згоду щодо самоізоляції на 14 діб.

Таким чином порушниця не дотрималася умов карантину. Більше того, вона планувала в подальшому направитися в окупований Луганськ, щоб відвідати свою доньку. Жінка сказала, що нічого нібито не пам’ятає про підписування згоди.

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Інший випадок стався на Сумщині. 43-річний чоловік намагався перетнути кордон в пункті пропуску "Бачівськ".

Прикордонники під час контролю з’ясували, що українець ще на початку тижня перетнув цей кордон і сам ж дав згоду на самоізоляцію.

Прикордонники уже повідомили про ці факти поліцію, слідчі відкрили справу. Подальшу долю порушників вирішить суд.

Уряд продовжив карантин в Україні до 24 квітня. За порушення карантину передбачена кримінальна відповідальність. Станом на 28 березня МОЗ підтвердило 311 випадків зараження коронавірусом.



Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу