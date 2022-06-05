Ехать по "трассе жизни" – 99% обстреляемых – ОВА о сложностях доставки в Лисичанск

Ситуация в Луганской области остается сложной. В частности, речь идет о Лисичанске, где до сих пор остаются тысячи человек. Больше об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Гайдай объяснил, что гуманитарная ситуация в Лисичанске остается непростой. Они каждый день возят в город специальные гуманитарные наборы на грузовиках. Он подчеркнул, что эта работа продолжается непрерывно.

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Сергей Гайдай о ситуации в Лисичанске

По словам главы Луганской ОВА, однако на одном авто реально доставить примерно 900 наборов . Это набор на одного человека, которого хватает до недели. Гайдай добавил, что сейчас в Лисичанск ездит два автомобиля, поскольку одну из машин удалось недавно отремонтировать. Количество доставленных наборов выросло до 1500 тысяч.

Он подчеркнул, что в городе до сих пор находится 15 тысяч человек , а они могут доставить в 10 раз меньше наборов. Кроме того, в населенном пункте нет воды. Пока только работники ГСЧС и коммунального предприятия способны проехаться и наполнить баки, которые мы поставили. Еще до 5 тысяч человек остаются в соседних селах.

Гайдай хотел бы, чтобы их машины могли делать по два мероприятия. Таким образом, у них получалось бы провозить по 3 или 4 тысячи гуманитарных наборов . Однако, к сожалению, этот план не получается претворить в жизнь. Дело в том, что трасса Лисичанск – Бахмут полностью простреливается. Поэтому они вынуждены выбирать объездные пути, которые в разы хуже и забирают больше времени.

Мы ее (трасса Лисичанск – Бахмут, 24 канал) не используем, потому что это на 99% означает попасть под обстрел, потерять людей, грузы и машины,

– рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что сейчас они стараются сделать все, чтобы сохранить автомобили. Ведь на сегодняшний день грузовик – на вес золота.

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