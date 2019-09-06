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      Ей будет очень сложно, – Гриневич о новой голове Минобразования

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      Что ждет нового министра Минздрава Анну Новосад
      Что ждет нового министра Минздрава Анну Новосад / www.kmu.gov.ua

      29 августа новой главой Министерства науки и образования стала Анна Новосад. Чего ожидает от нее экс-министр Лилия Гриневич и чем рискует новая руководительница министерства – читайте дальше.

      Лилия Гриневич заявила, что самое главное в работе Анны Новосад – получить поддержку нового парламента и Кабинета Министров.

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      Экс-министр отметила, что Новосад профессионально готова к этой должности. Однако ей будет очень сложно, ведь министр образования должен быть не только исполняющим обязанности, но и лидером изменений.

      Это лидерство нужно будет получить в больших сообществах и это достаточно большой вызов. Но самое главное – чтобы она как министр имела поддержку парламента и Кабинета Министров,
      – сказала Гриневич.

      Бывшая руководительница Минздрава надеется, что новое правительство будет идти старым путем и развивать реформу новой украинской школы. Больше всего она боится, что власть будет поддерживать реформу лишь "словесно".

      Именно поэтому она напомнила правительству и новым министрам, что на тех, кто захочет свернуть реформу, выпадет огромная ответственность.

      Новую украинскую школу вводила не я одна, а очень большая когорта людей. И очень много педагогов уже знают, в чем вкус новой школы. На того, кто захочет свернуть реформу, выпадет огромная ответственность и давление людей из-за того, что сворачивается положительная тенденция в образовании,
      – добавила Лилия Гриневич.

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      Автор: Оксана Тропотяга, Анастасия Кушпит
      Теги: Новости Украины Образование Реформа образования Ганна Новосад Министерство образования и науки Украины
      Источник: 24 канал
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