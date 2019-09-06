Ей будет очень сложно, – Гриневич о новой голове Минобразования

29 августа новой главой Министерства науки и образования стала Анна Новосад. Чего ожидает от нее экс-министр Лилия Гриневич и чем рискует новая руководительница министерства – читайте дальше.

Лилия Гриневич заявила, что самое главное в работе Анны Новосад – получить поддержку нового парламента и Кабинета Министров.

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Экс-министр отметила, что Новосад профессионально готова к этой должности. Однако ей будет очень сложно, ведь министр образования должен быть не только исполняющим обязанности, но и лидером изменений.

Это лидерство нужно будет получить в больших сообществах и это достаточно большой вызов. Но самое главное – чтобы она как министр имела поддержку парламента и Кабинета Министров,

– сказала Гриневич.

Бывшая руководительница Минздрава надеется, что новое правительство будет идти старым путем и развивать реформу новой украинской школы. Больше всего она боится, что власть будет поддерживать реформу лишь "словесно".

Именно поэтому она напомнила правительству и новым министрам, что на тех, кто захочет свернуть реформу, выпадет огромная ответственность.

Новую украинскую школу вводила не я одна, а очень большая когорта людей. И очень много педагогов уже знают, в чем вкус новой школы. На того, кто захочет свернуть реформу, выпадет огромная ответственность и давление людей из-за того, что сворачивается положительная тенденция в образовании,

– добавила Лилия Гриневич.

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