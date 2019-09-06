Їй буде надзвичайно складно, – Гриневич про нову голову Міносвіти

29 серпня новою головою Міністерства науки і освіти стала Ганна Новосад. Чого очікує від неї ексміністерка Лілія Гриневич та чим ризикує нова очільниця міністерства – читайте далі.

Лілія Гриневич заявила, що найголовніше у роботі Ганни Новосад – здобути підтримку нового парламенту та Кабінету Міністрів.

Читайте також: Педагогам та науковцям підвищать зарплату: коли і на скільки

Екс-міністерка зазначила, що Новосад професійно готова до цієї посади. Проте їй буде надзвичайно складно, адже міністр освіти повинен бути не лише виконувачем обов'язків, а й лідером змін.

Це лідерство потрібно буде здобути у великих спільнотах і це досить великий виклик. Але найголовніше – щоб вона як міністр мала підтримку парламенту та Кабінету Міністрів,

– сказала Гриневич.

Колишня очільниця МОН сподівається, що новий уряд буде йти старим шляхом та розвивати реформу нової української школи. Найбільше вона боїться, що влада буде підтримувати реформу лише "словесно".

Саме тому вона нагадала уряду та новим міністрам, що на тих, хто захоче згорнути реформу, випаде величезна відповідальність.

Нову українську школу запроваджувала не я одна, а дуже велика когорта людей. І дуже багато освітян вже знають, в чому смак нової школи. На того, хто захоче згорнути реформу, випаде величезна відповідальність і тиск людей через те, що згортається позитивна тенденція в освіті,

– додала Лілія Гриневич.

Читайте також: Які зміни чекають учнів початкових класів в Україні