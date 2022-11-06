Жениха Екатерины Полищук звали Ярослав. Мужчине за день до полномасштабного российского вторжения исполнилось 26 лет.

Напомним "Птичка" из "Азовстали" показала трогательное видео с женихом, погибшим на войне

Жених "Птички" погиб спасая побратима

Ярослав защищал Украину с 2014 года – с тех пор, как Россия начала войну на Донбассе. Екатерина Полищук говорит, что он был лучшим и мужественным воином, которого она когда-либо знала.

Лучший и мужественный воин из всех, кого я встречала. Мой побратим, напарник, любимый мужчина. Зовут его Ярослав, ему 23 февраля исполнилось 26. На войне с 2014 года. Пример мужества, храбрости и самоотверженности,

– написала "Птичка".

По словам Екатерины, ее жених погиб, спасая своего побратима. За товарища Ярослав отдал свою жизнь.

"Птичка" отметила, что примеру своего любимого она следовала во время войны и во время пребывания в российском плену.



Как погиб жених "Птички" / Скриншот

"Бораться надо за двоих"

На днях Екатерина Полищук с позывным "Птичка" впервые рассказала о своей личной трагедии – потере жениха. Парамедик опубликовала в сети видео, в котором назвала своего любимого ангелом, который помог ей пройти Мариуполь, "Азовсталь" и плен.

Тогда же Екатерина рассказала, что мужчина не любил, когда она плачет. Поэтому она борется за двоих.

"И с твоим именем на устах я буду бороться до последнего вздоха. Извини, что мы не успели поделиться фамилией", – написала в видео "Птичка".

Что известно о Екатерине Полищук

Екатерина была парамедиком на "Азовстали". "Птичка" стала известной после того, как спела в стенах "Азовстали". Сетью распространяли видео, на котором Екатерина с оружием в руках поет песни "Зродились ми великої години" и "Батько наш Бандера".

В мае 2022 года Екатерина, как и все защитники завода "Азовсталь", выполнила приказ и вышла с территории завода. После этого она попала в плен. Пропагандисты публиковали интервью с парамедиком, в котором она разговаривала на украинском языке. В России украинскую парамедика назвали снайпершей.

21 сентября в рамках большого обмена пленными Екатерина Полищук вернулась домой.

Интересно – как "Птичка" исполняла песни на "Азовстали": смотрите видео