Нареченого Катерини Поліщук звали Ярослав. Чоловікові за день до повномасштабного російського вторгнення виповнилося 26 років.

Нагадаємо "Пташка" з "Азовсталі" показала щемливе відео з нареченим, який загинув на війні

Наречений "Пташки" загинув рятуючи побратима

Ярослав захищав Україну з 2014 року – відколи Росія почала війну на Донбасі. Катерина Поліщук каже, що він був найкращим та наймужнішим воїном, якого вона коли-небудь знала.

Найкращий і наймужніший воїн з усіх, кого я зустрічала. Мій побратим, напарник, коханий чоловік. Звати його Ярослав, йому 23 лютого виповнилося 26. На війні з 2014 року. Приклад мужності, хоробрості та самовідданості,

– написала "Пташка".

За словами Катерини, її наречений загинув, рятуючи свого побратима. За товариша Ярослав віддав власне життя.

"Пташка" зазначила, що прикладу свого коханого вона слідувала протягом війни і під час перебування в російському полоні.



Як загинув наречений "Пташки" / Скриншот

"Боротися треба за двох"

Днями Катерина Поліщук з позивним "Пташка" вперше розповіла про свою особисту трагедію – втрату нареченого. Парамедикиня опублікувала в мережі відео, в якому назвала свого коханого янголом, який допоміг їй пройти Маріуполь, "Азовсталь" та полон.

Тоді ж Катерина розповіла, що чоловік не любив, коли вона плаче. Тому вона бореться за двох.

"І з твоїм іменем на вустах я боротимусь до останнього подиху. Пробач, що ми не встигли поділитись прізвищем", – написала у відео "Пташка".

Що відомо про Катерину Поліщук

Катерина була парамедиком на "Азовсталі". "Пташка" стала відомою після того, як заспівала у стінах "Азовсталі". Мережею поширювали відео, на якому Катерина зі зброєю в руках співає пісні "Зродились ми великої години" та "Батько наш Бандера".

У травні 2022 року Катерина, як і всі захисники заводу "Азовсталь" виконала наказ та вийшла з території заводу. Після цього вона потрапила у полон. Пропагандисти публікували інтерв'ю з парамедикинею, в якому вона розмовляла українською мовою. У Росії українську парамедикиню назвали снайперкою.

21 вересня у межах великого обміну полоненими Катерина Поліщук повернулася додому.

Цікаво – як "Пташка" виконувала пісні на "Азовсталі": дивіться відео