Нареченого Катерини Поліщук звали Ярослав. Чоловікові за день до повномасштабного російського вторгнення виповнилося 26 років.
Нагадаємо "Пташка" з "Азовсталі" показала щемливе відео з нареченим, який загинув на війні
Наречений "Пташки" загинув рятуючи побратима
Ярослав захищав Україну з 2014 року – відколи Росія почала війну на Донбасі. Катерина Поліщук каже, що він був найкращим та наймужнішим воїном, якого вона коли-небудь знала.
Найкращий і наймужніший воїн з усіх, кого я зустрічала. Мій побратим, напарник, коханий чоловік. Звати його Ярослав, йому 23 лютого виповнилося 26. На війні з 2014 року. Приклад мужності, хоробрості та самовідданості,
– написала "Пташка".
За словами Катерини, її наречений загинув, рятуючи свого побратима. За товариша Ярослав віддав власне життя.
"Пташка" зазначила, що прикладу свого коханого вона слідувала протягом війни і під час перебування в російському полоні.
Як загинув наречений "Пташки" / Скриншот
"Боротися треба за двох"
Днями Катерина Поліщук з позивним "Пташка" вперше розповіла про свою особисту трагедію – втрату нареченого. Парамедикиня опублікувала в мережі відео, в якому назвала свого коханого янголом, який допоміг їй пройти Маріуполь, "Азовсталь" та полон.
Тоді ж Катерина розповіла, що чоловік не любив, коли вона плаче. Тому вона бореться за двох.
"І з твоїм іменем на вустах я боротимусь до останнього подиху. Пробач, що ми не встигли поділитись прізвищем", – написала у відео "Пташка".
Що відомо про Катерину Поліщук
Катерина була парамедиком на "Азовсталі". "Пташка" стала відомою після того, як заспівала у стінах "Азовсталі". Мережею поширювали відео, на якому Катерина зі зброєю в руках співає пісні "Зродились ми великої години" та "Батько наш Бандера".
У травні 2022 року Катерина, як і всі захисники заводу "Азовсталь" виконала наказ та вийшла з території заводу. Після цього вона потрапила у полон. Пропагандисти публікували інтерв'ю з парамедикинею, в якому вона розмовляла українською мовою. У Росії українську парамедикиню назвали снайперкою.
21 вересня у межах великого обміну полоненими Катерина Поліщук повернулася додому.
Цікаво – як "Пташка" виконувала пісні на "Азовсталі": дивіться відео