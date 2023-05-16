В интервью радио MAXIMUM Екатерина Соляр рассказала, что в начале полномасштабной войны перечисляла почти все деньги, которые у неё были, информирует 24 Канал.

Смотрите также "Слава Украине" на Красной площади: Соляр рассказала неожиданные детали из парада в Москве

"Я не считала. Ведь я почти не выходила в магазины, поэтому не было смысла никакого что-то там идти себе покупать", – сказала Соляр.

Ведущая призналась, что жила бесплатно у своих коллег во Львове. Поэтому денег, кроме питания, особенно никуда не требовалось.

"А мы еще и питались на работе. Шеф наш договорился с коллегами и с несокрушимым украинским бизнесом, который нас бесплатно кормил. Мне кажется, несколько месяцев первых так точно. Денег там практически не тратилось", – добавила она.

Потому все, что имела, донатила. К тому же Екатерина Соляр восстановила свой ютуб, который планировала вести о путешествиях по Украине. Однако, путешествовала она максимум на работу и с работы, и поэтому на канале появились новости.

Сколько денег Екатерина Соляр задонатила ВСУ: смотрите видео

Донаты от украинцев

"На том же ютубе появилась графа "На Джавелину". И все, что сбрасывали "На Джавелину", я тоже перечисляла на Вооруженные Силы Украины. Там где-то было, мне кажется, что-то около 150 тысяч гривен с ютуба", – отметила Екатерина Соляр.

Поддерживать ВСУ ведущая 24 Канала продолжает и сейчас.

Каждый месяц у меня такая традиционная рубрика. Когда получаю заработную плату, я такая: "Привет, Притула. Что там? Куда надо? Что мы собираем? Этот день настал",

– рассказала она.

Ведущие 24 Канала: последние новости