В сети начали появляться видео инцидента. Конечно, ничего особенного не произошло, над зданием взвился небольшой дым. Но это – только начало. Россияне уже активно рассказывают, что война, развязанная ими, перешла на территорию России.

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В российском эфире достаточно "тревожно"

Интересно, что пропагандисты говорят о так называемой "исторической" территории России. Очевидно, ее начали отделять от захватнической.

Они начали говорить: "Если эта война происходит прямо под окнами, всем россиянам – даже жителям центральных регионов – нужно быстро мобилизоваться, чтобы защищать свою территорию",

– отметила ведущая 24 Канала.

Один из российских пропагандистов начал вспоминать взрыв на ЛЭП в Ленинградской области, подрыв авто Дарьи Дугиной, гибель военкора Владлена Татарского и другое. Он жалуется, что нельзя считать все это нормой. "Если мы скажем, что все нормально, с этим мы будем теперь жить – это будет безумие", – истерит пропагандист.

Ведущая 24 Канала об истерике пропагандистов: смотрите видео

Другой сотрудник росТВ начал кричать, что подрыв ЛЭП – это "третье громкое событие". "Нет, я не забыл об обстрелах Донецка, Белгорода и Брянской области. Но с точки зрения географии есть огромная разница, и воспринимается все это по-разному. Я настаиваю, что это третье событие, которое происходит здесь рядом. Москва и Санкт-Петербург – две полноценные столицы России", – говорит пропагандист.

Он начал фантазировать об украинских диверсантах, которых якобы отправило наше государство. Ему очень страшно, что эта "диверсия" осуществлена вблизи центра империи.

"Вас это не шокирует? Меня это шокирует! Это просто другой формат жизни", – констатировал пропагандист. Он решил просветить людей, которые второй год подряд осторожно подчеркивают: "не война, а специальная военная операция". "Эта специальная военная операция происходит в нескольких десятках километров от Дворцовой площади, дорогие мои!", – взывает сумасшедший. Конечно, это война, говорит он, происходящая на территории России.

Что? Они признают, что развязали войну? В прямом эфире? Ущипните меня! Пожалуй, начало взрываться вблизи Москвы и Санкт-Петербурга, так что теперь можно объявить войну,

– акцентировала Анастасия Норицина.

Российская пропаганда в очередной раз меняет свои нарративы. Все благодаря ВСУ, которые освобождают наши территории и пугают оккупантов и пропагандистов. "Мне нравится, как они в своих эфирах начинают тревожиться, – резюмировала ведущая 24 Канала.

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