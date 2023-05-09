Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр рассказала об интересном моменте из парада на 9 мая, который состоялся в Москве. Деталей этой ситуации немного, но она оказалась очень показательной.
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"Слава Украине" во время парада
Один из корреспондентов, как они себя называют, российского оппозиционного издания "Дождь" снимал репортаж с парада на 9 мая. Он находился в самом эпицентре событий. И тут одна ситуация особенно его удивила.
Корреспондент "Дождя" рассказывал, что происходило. И тут говорит, что рядом с ним ребенок, который наблюдал за всем действом, в какой-то момент обернулся к отцу и сказал: "Слава Украине". После этого его отец попытался быстро исправить. Но что тут говорить. Даже из уст детей идет истина. Слава Украине! Слава украинским героям,
– рассказала ведущая 24 Канала Екатерина Соляр.
Соляр рассказала об интересной ситуации, которая случилась на параде до 9 мая в Москве: смотрите видео
К сожалению, никаких деталей относительно того, что это за ребенок – нет. Ведь оккупанты депортировали десятки, а, возможно, и сотни тысяч украинских мальчиков и девочек в Россию, где их насильственно усыновляют. А может, это и обычный российский ребенок, который еще не попал под влияние тамошней пропаганды.
Парад к 9 мая в Москве: коротко
- Российские оккупанты решили провести парад до 9 мая на Красной площади в Москве. Интересно, что там было чрезвычайно малое количество военной техники. Среди танков в прямой трансляции увидели только раритетный Т-34.
- Конечно, диктатор Владимир Путин снова кидался маразматическими заявлениями. Он рассказывал о том, что "против России начали войну", а также продолжил "защищать традиционные ценности".
- Интересно, что 9 мая 2023 года вблизи Киевской ГЭС обнаружили останки российского пилота Ми-24. Именно этот вертолет сбили еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину.