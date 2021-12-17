Подозреваемый, действуя в интересах частной компании, нарушил процедуру продажи коммунального имущества и нанес убытки более чем на 9,7 миллиона гривен. Об этом сообщил в Национальной полиции.

Читайте также Заместителя гендиректора одного из предприятий "Укроборонпрома" поймали на взятке

Вопрос продажи имущества не выносили на рассмотрение профильной комиссии Днепропетровского облсовета, а также не была соблюдена процедура опубликования информации о продаже имущества в СМИ

В соответствии частная компания получила необоснованное право на приобретение имущества, а также скидку при его покупке,

– добавили правоохранители.

Угроза убийством работнику

Отдельно полицейские установили факт угрозы убийством одному из работников. Работая первым заместителем председателя одного из горсоветов, он запугивал и принуждал начальника управления к подписанию заведомо ложных актов выполненных работ частной компанией.

Фигуранту сообщили подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением, а также угрозе убийством. Суд 17 декабря избрал ему меру пресечения – залог в 1 миллион 135 тысяч гривен.

Обратите внимание! Издание "РБК-Украина" пишет, что речь идет о Евгении Удоде. Сейчас он занимает пост первого заместителя мэра Кривого Рога.

Уголовные дела против Удода: что известно

На сайте Криворожского городского совета обнародовали информацию о том, что областная прокуратура возобновила старые уголовные дела против Удода, которые были закрыты из-за отсутствия состава преступления.