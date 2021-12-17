Підозрюваний, діючи в інтересах приватної компанії, порушив процедуру продажу комунального майна та наніс збитки на понад 9,7 мільйона гривень. Про це повідомив у Національній поліції.

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Питання продажу майна не виносили на розгляд профільної комісії Дніпропетровської облради, а також не було дотримано процедуру опублікування інформації про продаж майна у ЗМІ

Відповідно приватна компанія отримала необґрунтоване право на придбання майна, а також знижку при його купівлі,

– додали правоохоронці.

Погроза вбивством працівнику

Окремо поліцейські встановили факт погрози вбивством одному з працівників. Працюючи першим заступником голови однієї з міськрад, він залякував та примушував начальника управління до підписання завідомо неправдивих актів виконаних робіт приватною компанією.

Фігуранту повідомили підозру в зловживанні владою або службовим становищем, а також погрозі вбивством. Суд 17 грдуня обрав йому запобіжний захід – застава 1 мільйон 135 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Видання "РБК-Україна" пише, що мовиться про Євгена Удода. Нині він займає пост першого заступника мера Кривого Рогу.

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