Бывший глава итальянского правительства Маттео Ренци получил по почте конверт с двумя гильзами от патронов для огнестрельного оружия. При этом, никаких сообщений там не было.

Конверт направили прямо в Сенат, членом которого является Ренци. Заметим, что он возглавляет партию Viva Italia.

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Спикер Палаты депутатов Роберто Фико подчеркнул, что это "неприемлемые угрозы". Чтобы выразить свою солидарность, экс-премьеру уже позвонила глава Сената Элизабетта Казеллатти.

Через несколько часов после инцидента Ренци опубликовал сообщение в своем фейсбуке. "Спасибо всем. Идем вперед вместе со свободой и мужеством", – написал он.

Viva Italia осудила "атмосферу ненависти" против своего лидера. "Ужасная угроза, которая, надеюсь, будет решительно осуждена всеми. Маттео, мы на вашей стороне", – подчеркнула сенатор Тереза Белланова.

Все политсилы, в том числе ультраправая Lega Nord, Movimento 5 Stelle, Forza Italia и Демократическая партия, выразили свою солидарность с Ренци и осудили то, что случилось.

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