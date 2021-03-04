Бывшему премьеру Италии прислали конверт с гильзами прямо в Сенат
Бывший глава итальянского правительства Маттео Ренци получил по почте конверт с двумя гильзами от патронов для огнестрельного оружия. При этом, никаких сообщений там не было.
Источник:La Repubblica
Конверт направили прямо в Сенат, членом которого является Ренци. Заметим, что он возглавляет партию Viva Italia.
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Реакция
Спикер Палаты депутатов Роберто Фико подчеркнул, что это "неприемлемые угрозы". Чтобы выразить свою солидарность, экс-премьеру уже позвонила глава Сената Элизабетта Казеллатти.
Через несколько часов после инцидента Ренци опубликовал сообщение в своем фейсбуке. "Спасибо всем. Идем вперед вместе со свободой и мужеством", – написал он.
Viva Italia осудила "атмосферу ненависти" против своего лидера. "Ужасная угроза, которая, надеюсь, будет решительно осуждена всеми. Маттео, мы на вашей стороне", – подчеркнула сенатор Тереза Белланова.
Все политсилы, в том числе ультраправая Lega Nord, Movimento 5 Stelle, Forza Italia и Демократическая партия, выразили свою солидарность с Ренци и осудили то, что случилось.
Что этому предшествовало
- Ренци возглавлял итальянское правительство в 2014 – 2016 годах. Также был мэром Флоренции и президентом провинции Флоренция.
- В январе 2021 года спровоцировал политический кризис в Италии после решения Viva Italia выйти из правящей коалиции.
- Все из-за того, что при распределении денег для преодоления последствий COVID-19 между Ренци и действующим премьером возник ряд разногласий.
- Из-за этого главе правительства Джузеппе Конте пришлось подать в отставку. Он объявил об этом 26 января.
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