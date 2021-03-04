Колишній очільник італійського уряду Маттео Ренці отримав поштою конверт із двома гільзами від набоїв для вогнепальної зброї. При цьому, жодних повідомлень там не було.

Конверт направили прямісінько у Сенат, членом якого є Ренці. Зауважимо, що він очолює партію Viva Italia.

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Спікер Палати представників Роберто Фіко підкреслив, що це "неприйнятні погрози". Аби висловити свою солідарність, експрем'єру вже зателефонувала голова Сенату Елізабетта Казеллатті.

За кілька годин після інциденту Ренці опублікував допис на своєму фейсбуці. "Спасибі всім. Йдімо вперед разом зі свободою і мужністю", – написав він.

Viva Italia засудила "атмосферу ненависті" проти свого лідера. "Жахлива загроза, яка, сподіваюся, буде рішуче засуджена усіма. Маттео, ми на вашій стороні, – підкреслила сенаторка Тереза ​​Белланова.

Усі політсили, зокрема ультраправа Lega Nord, Movimento 5 Stelle, Forza Italia та Демократична партія, висловили свою солідарність з Ренці та засудити те, що трапилося.

Що цьому передувало