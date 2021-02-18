Новий виклик для "Супер-Маріо": як врятувати економіку Італії
Маріо Драґі – дуже відома та шанована людина у політичному та фінансовому світі. Колись він здобув славу, врятувавши єдину валюту Європи – євро. Він був головою Європейського Центробанку. А тепер, повернувшись додому, він приміряє на себе новий виклик – вивести Італію з коронавірусної кризи.
Джерело:24 канал
Новий прем'єр – цікава історія
Наприкінці січня в Італії вибухнула політична бомба: розвалилася коаліція чинного голови уряду Джузеппе Конте. Навіть вигравши у Парламенті вотум довіри, колишній професор права пішов з посади. На зміну йому приходить банкір. Президент Серджо Маттарелла запропонував Маріо Драґі – але мало хто очікував побачити його у Римі.
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То що ж про нього відомо? Драґі вже 73 роки, має ступінь PhD, здобуту у Массачусетському технологічному університеті. Спочатку 10 років (з 1981 по 1991 роки) працював професором у Флоренції, а паралельно – членом ради директорів Світового Банку від Італії. Наступне десятиліття очолював Скарбницю своєї країни.
На початку XXI століття на кілька років перейшов у корпоративний сектор, працюючи в Goldman Sachs. 2005 став поворотним, бо Драґі очолив Банк Італії у наступні шість років. Фактично відразу після закінчення каденції, Євросоюз затвердив його головою ЄЦБ з терміном повноважень до 2019 року.
"Я просто прочитаю склад уряду", – сказав Драґі у своїй першій заяві як прем'єр. Він дійсно прочитав і його і пішов. Це різко контрастує з красномовством Конте. Він вже активно роздає суворі вказівки, очікується посилення обмежень через COVID-19.
Щоб зібрати всіх докупи, пішли тижні. Проєвропейські ліберали та колишні комуністи. Ультраправі популісти та незалежні технократи. Магнат з вільного ринку та антиістеблішмент. Потрапив до Кабінету навіть один міністр з партії "Італія Віва!" Маттео Ренці, завдяки якому розвалився уряд Конте.
Вийти з найгіршої кризи та врятувати життя
Драґі став прем'єром у доволі нестабільний момент, коли до того ж очі Європи прикуті до Італії. Країна нарешті може відчути свою важливість у політичному плані. Хоча формально уряд ще працює, потрібно провести два церемоніальних голосування в обох палатах Парламенту 17 та 18 лютого.
Особливо важливо це буде для Сенату, де багато людей з партії Берлусконі "Вперед, Італіє" та Ліги Маттео Сальвіні,
– відзначила у коментарі для 24 каналу Вікторія Вдовиченко, асоційований експерт Ради зовнішньої політики та дослідниця політики Італії.
Драґі успадкував країну, яка все ще намагається оговтатись від кризи 2008 року. На початку пандемії, виробництво зросло лише на 0,3%, тоді як середній показник в ЄС тоді – 1,6%. Загалом, показники різко впали: скорочення економіки на 8,8%. І хоча обережний прогноз каже про відновлення у 2021 на 3,4%, Єврокомісія стурбована, що "Італія може відставати роками".
Особливо це стосується Іспанії та Італії, де повернення на докризовий рівень не очікується до 2022,
– зазначила Єврокомісія у прогнозі.
Співвідношення боргу до ВВП – 154%, це друге місце в ЄС після Греції. Його обслуговування з'їдає левову частку бюджету.
Якщо вийде розумно витратити безпрецедентний пакет допомоги від ЄС у більш ніж 200 млрд євро, це може створити позитивний прецедент. Але 37% має бути витрачено на перехід до більш екологічної економіки, ще 20% – на її цифровізацію.
Європа на історичному роздоріжжіУспіх ствердить блок як єдиний фіскальний союз, невдача – відкине ідею на багато років назад. Особливо коли Британія вийшла, Меркель йде у відставку, а у Макрона попереду – жорсткі вибори.
І Драґі має мандат на це. "Дуже добрі та дуже великі новини тут", – прокоментував призначення Паоло Джентілоні, сам колишній прем'єр, а зараз — єврокомісар. Він додав, що лідери Європи тепер більш спокійні щодо Італії.
Вакцинація в Італії почалася, але до повної перемоги ще далеко / Фото Global Times
Якщо ні – таких "подарунків" точно буде менше. Тепер фіскальні правила м'якіші, країни передають гроші у загальний фонд, який робить позики від імені Риму. Тож заходів жорсткої економії можна буде уникнути. Звісно, COVID-19 лише погіршив всю ситуацію, майже 100 тисяч італійців вже загинули.
За стільки років, вважають експерти, Італія "так і не виросла достатньо". Десятиліттями вона гальмувала через бюрократію та адміністративні перешкоди. Для усунення потрібне надзвичайне законодавство. Міжнародні інвестори також часто уникають Італії через залежні, ненадійні суди.
Дехто сподівається, що з Драґі зрушить з місця власне судова реформа (її планував до відставки ще Конте, на це мали піти гроші з допомоги ЄС – 24), але поки що треба доопрацювати та подати Нацплан з відновлення та стійкості. Часу до квітня залишилося небагато.
Внутрішньопартійна боротьба та спільний стяг
"Рух 5 зірок" готувався до внутрішнього розколу, бо одна частина партійців була за Драґі, інша – проти.
Ліга взагалі розвернулася на 180 градусів. "Як дослідниця, я поки не можу пояснити це, – зізналася Вікторія Вдовиченко. – Ніколи ще Сальвіні так полярно не відгукувався ні про кого. Від "він вже забув як жити в Італії" до "добре, ми згодні співпрацювати"". Платою за це для опозиційної партії (і лідерів за підтримкою серед італійців) стали портфелі трьох міністрів.
Ми пам'ятатимемо COVID-19 десятки років. Як і війна, це залишає свій слід. Маємо забути ідеології та розбіжності. Треба відновлювати країну,
– неочікувано заявив Сальвіні на каналі Mediaset.
До речі, щодо магната – окрема історія. Міністерство комплексних екологічних трансформацій (колишнє Міністерство охорони навколишнього середовища – 24) очолив Роберто Чінголани, який до цього керував оборонним концерном Leonardo.
Робота на оборонному концерні Leonardo / Фото The Peninsula Qatar
"Таку посаду просував "Рух 5 зірок" вже давно, – зазначила Вікторія Вдовиченко. – Це одна з італійських історій успіху". Але також – це спроба ребрендингу з партії проти євро в екологічних активістів. Роками вони жорстко критикували Берлусконі, але тепер всі – в одному човні.
За економіку буде відповідати ще один директор Банку Італії Даніеле Франко, за юстицію – екскерівниця Конституційного Суду Марта Кантабрія. Цікаво, що партія Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італіє!" висунула трьох міністринь-жінок: з питань держслужби, туризму та розвитку Півдня. Попри це, сам "метр" італійської політики голосувати за Драґі не планує.
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Вони погодились працювати в уряді, але питання – наскільки ефективно. "Рух 5 зірок" Луїджі ді Майо, Демпартія та Ліга Сальвіні. І міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца від маловідомої партії "Articolo Uno" (на дві палати має 6-ох депутатів та одного сенатора). Наприклад з "демократів", як пише NYT, "роками знущалися всі інші".
Що далі? Подейкують, у 2022 році Драґі може змінити Маттареллу у Квірінальскому палаці, тобто самому стати президентом Італії. Тоді ж можна очікувати спроби провести дострокові вибори – сьогодні цього сценарію вдалося уникнути. У тому числі через санітарні ризики. Втім, політичної згоди на більш серйозні та великі реформи може банально не вистачити.
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