Марио Драги – очень известный и уважаемый человек в политическом и финансовом мире. Когда-то он снискал славу, спасая единую валюту Европы – евро. Он был председателем Европейского Центробанка. А теперь, вернувшись домой, он примеряет на себя новый вызов – вывести Италию из коронавирусного кризиса.

Новый премьер – интересная история

В конце января в Италии взорвалась политическая бомба: развалилась коалиция действующего председателя правительства Джузеппе Конте. Даже выиграв в Парламенте вотум доверия, бывший профессор права ушел с должности. На смену ему приходит банкир. Президент Серджо Маттарелла предложил Марио Драги – но мало кто ожидал увидеть его в Риме.

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Так что же о нем известно? Драги уже 73 года, имеет степень PhD, полученную в Массачусетском технологическом университете. Сначала 10 лет (с 1981 по 1991 годы) работал профессором во Флоренции, а параллельно – членом совета директоров Всемирного Банка от Италии. Следующее десятилетие возглавлял Казну своей страны.

В начале XXI века на несколько лет перешел в корпоративный сектор, работая в Goldman Sachs. 2005 стал поворотным, потому что Драги возглавил Банк Италии в следующие шесть лет. Фактически сразу после окончания каденции, Евросоюз утвердил его председателем ЕЦБ со сроком полномочий до 2019 года.

Драги часто называют "спасителем евро". Возглавляя ЕЦБ, он пообещал в 2012 сделать "все, что нужно, чего бы это ни стоило", чтобы остановить коллапс новой евровалюты. Ему удалось переломить ситуацию вокруг суверенного долга Европы и получить прозвище "Супер-Марио". Но теперь ему надо спасти экономику Италии, что может быть так же сложно.

"Я просто прочитаю состав правительства", – сказал Драги в своем первом заявлении в качестве премьера. Он действительно прочитал его и ушел. Это резко контрастирует с красноречием Конте. Он уже активно раздает строгие указания, ожидается ужесточение ограничений из-за COVID-19.

Чтобы собрать всех вместе, ушли недели. Проевропейские либералы и бывшие коммунисты. Ультраправые популисты и независимые технократы. Магнат со свободного рынка и антиистеблишмент. Попал в Кабинет даже один министр из партии "Италия Вива!" Маттео Ренци, благодаря которому развалилось правительство Конте.

Выйти из худшего кризиса и спасти жизнь

Драги стал премьером в довольно нестабильный момент, когда к тому же глаза Европы прикованы к Италии. Страна наконец может почувствовать свою важность в политическом плане. Хотя формально правительство еще работает, нужно провести два церемониальных голосования в обеих палатах парламента 17 и 18 февраля.

Особенно важно это будет для Сената, где много людей из партии Берлускони "Вперед, Италия" и Лиги Маттео Сальвини,

– отметила в комментарии для 24 канала Виктория Вдовиченко, ассоциированный эксперт Совета внешней политики и исследовательница политики Италии.

Правда, проблем хватает. Заболеваемость коронавирусом снова растет, регионы закрываются, состояние экономики – не очень хорошее. Нужно провести Италию через "идеальный шторм".

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Драги унаследовал страну, которая все еще пытается оправиться от кризиса 2008 года. В начале пандемии, производство выросло лишь на 0,3%, тогда как средний показатель в ЕС тогда – 1,6%. В общем, показатели резко упали: сокращение экономики на 8,8%. И хотя осторожный прогноз говорит о восстановлении в 2021 на 3,4%, Еврокомиссия обеспокоена, что "Италия может отставать годами".

Особенно это касается Испании и Италии, где возвращения на докризисный уровень не ожидается к 2022,

– отметила Еврокомиссия в прогнозе.

Соотношение долга к ВВП – 154%, это второе место в ЕС после Греции. Его обслуживание съедает львиную долю бюджета.

Если получится разумно потратить беспрецедентный пакет помощи от ЕС в более чем 200 млрд евро, это может создать позитивный прецедент. Но 37% должно быть потрачено на переход к более экологической экономике, еще 20% – на ее цифровизацию.

Европа на историческом перепутье

Успех утвердит блок как единый фискальный союз, неудача – отбросит идею на много лет назад. Особенно когда Британия вышла, Меркель уходит в отставку, а у Макрона впереди – жесткие выборы.

И у Драги есть мандат на это. "Очень хорошие и очень большие новости здесь", — прокомментировал назначение Паоло Джентилони, сам бывший премьер, а сейчас – еврокомиссар. Он добавил, что лидеры Европы теперь более спокойны в отношении Италии.

Вакцинация в Италии началась, но до полной победы еще далеко / Фото Global Times

Если нет – таких "подарков" точно будет меньше. Теперь фискальные правила мягче, страны передают деньги в общий фонд, который делает займы от имени Рима. Поэтому мер жесткой экономии можно будет избежать. Конечно, COVID -19 только ухудшил всю ситуацию, почти 100 тысяч итальянцев уже погибли.

Поэтому приоритеты правительства более чем очевидны: вакцинация, трудовая занятость, система образования и экология. Вакцинация в ЕС была невероятно медленной, пишет Euronews, из-за несоблюдения контрактов и утверждения дат уколов.

За столько лет, считают эксперты, Италия "так и не выросла достаточно". Десятилетиями она тормозила из-за бюрократии и административных препятствий. Для устранения требуется чрезвычайное законодательство. Международные инвесторы также часто избегают Италии из-за зависимых, ненадежных судов.

Кое-кто надеется, что с Драги сдвинется с места собственно судебная реформа (ее планировал до отставки еще Конте, на это должны пойти деньги из помощи ЕС – 24), но пока что надо доработать и подать Нацплан по восстановлению и устойчивости. Времени до апреля осталось немного.

Внутрипартийная борьба и общий стяг

"Движение 5 звезд" готовилось к внутреннему расколу, потому что одна часть партийцев была за Драги, другая – против.

Лига вообще развернулась на 180 градусов. "Как исследовательница, я пока не могу объяснить это, – призналась Виктория Вдовиченко. – Никогда еще Сальвини так не отзывался ни о ком. От "он уже забыл как жить в Италии" до "хорошо, мы согласны сотрудничать"". Платой за это для оппозиционной партии (и лидеров по поддержке среди итальянцев) стали портфели трех министров.

Мы будем помнить COVID-19 десятки лет. Как и война, это оставляет свой след. Должны забыть идеологии и разногласия. Надо восстанавливать страну,

– неожиданно заявил Сальвини на канале Mediaset.

Кстати, насчет магната – отдельная история. Министерство комплексных экологических трансформаций (бывшее Министерство охраны окружающей среды – 24) возглавил Роберто Чинголани, который до этого руководил оборонным концерном Leonardo.

Работа на оборонном концерне Leonardo / Фото The Peninsula Qatar

"Такую должность продвигало "Движение 5 звезд" уже давно, – отметила Виктория Вдовиченко. – Это одна из итальянских историй успеха". Но также – это попытка ребрендинга из партии против евро в экологических активистов. Годами они жестко критиковали Берлускони, но теперь все – в одной лодке.

За экономику будет отвечать еще один директор Банка Италии Даниэле Франко, за юстицию – бывшая руководительница Конституционного Суда Марта Кантабрия. Интересно, что партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!" выдвинула трех министров-женщин: по вопросам госслужбы, туризма и развития Юга. Несмотря на это, сам "мэтр" итальянской политики голосовать за Драги не планирует.

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Они согласились работать в правительстве, но вопрос – насколько эффективно. "Движение 5 звезд" Луиджи Ди Майо, Демпартия и Лига Сальвини. И министр здравоохранения Роберто Сперанца от малоизвестной партии "Articolo Uno" (на две палаты имеет 6-х депутатов и одного сенатора). Например над "демократами", как пишет NYT, "годами издевались все остальные".

Что дальше? Поговаривают, в 2022 году Драги может сменить Маттареллу в Квиринальском дворце, то есть самому стать президентом Италии. Тогда же можно ожидать попытки провести досрочные выборы – сегодня этого сценария удалось избежать. В том числе из-за санитарных рисков. Впрочем, политического согласия на более серьезные и крупные реформы может банально не хватить.