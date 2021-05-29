О том, что экс-омбудсмен стала защитницей "Партии Шария", сообщила руководительница политсилы Ольга Шарий.

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Лутковская – адвокат "Партии Шария"

А вот и наш сюрприз. К нашей команде присоединяется экс-заместитель министра юстиции, и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская,

– написала Шарий.

Она также выразила радость, что "в суде политсилу будут защищать настоящие профессионалы".

Лутковская подтвердила, что ознакомилась с материалами. "Я увидела много чего в материалах, но, если можно, буду рассказывать об этом не в прямом эфире, а все же, в суде", – отметила она. А также добавила, что надеется на справедливое правосудие.

Валерия Лутковская: что о ней известно

В 2003 – 2005 годах была заместителем министра юстиции.

В 2012 – 2017 годах занимала должность уполномоченного по правам человека.

Также была правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека (с января 2011 года).

Заслуженная юрист Украины.

Источник: Википедия

Обратите внимание! Анатолий Шарий – пророссийский блогер. Во время Революции Достоинства он "прославился" своими украинофобными и сепаратистскими взглядами. Шарий активно распространял кремлевские фейки о "гражданской войне на востоке Украины". В феврале 2021 года блогера объявили в розыск. Минюст просит суд запретить его политсилу – "Партию Шария".



Главное о подозрении Шарию / Инфографика 24 канала