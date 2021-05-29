Про те, що ексомбудсменка стала захисницею "Партії Шарія", повідомила очільниця політсили Ольга Шарій.

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Лутковська – адвокатка "Партії Шарія"

А ось і наш сюрприз. До нашої команди приєднується ексзаступниця міністра юстиції, та уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська,

– написала Шарій.

Вона також висловила радість, що "у суді політсилу будуть захищати справжні професіонали".

Лутковська підтвердила, що ознайомилася з матеріалами. "Я побачила багато чого в матеріалах, але, якщо можна, буду розповідати про це не в прямому ефірі, а, все ж таки, в суді", – зазначила вона. А також додала, що сподівається на справедливе правосуддя.

Валерія Лутковська: що про неї відомо

У 2003 – 2005 роках була заступницею міністра юстиції.

У 2012 – 2017 роках обіймала посаду уповноваженої Ради з прав людини.

Також була урядовою уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини (з січня 2011 року).

Заслужена юристка України.

Джерело: Вікіпедія

Зверніть увагу! Анатолій Шарій – проросійський блогер. Під час Революції Гідності він "прославився" своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами. Шарій активно поширював кремлівські фейки про "громадянську війну на Сході України". У лютому 2021 року блогера оголосили у розшук. Мін'юст просить суд заборонити його політсилу – "Партію Шарія".



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