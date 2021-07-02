Жительница Киева Любовь Богданова заявила, что именно ей мешал уехать BMW нардепа. Девушка обнародовала скриншоты общения в соцсетях с Шевченко.

Читайте также Нардеп Шевченко назвал ведущего "идиотом" после упоминания о встрече с Лукашенко

Она обвинила "экс-слугу" в неправильной парковке и в том, что он "заблокировал" ей на "целый день" машину.

Богданова нашла телефон нардепа и написала ему.

Тот сказал, что сможет перепарковать автомобиль только после заседания парламента.

Это возмутило девушку, потому что она хотела услышать извинения. По ее словам, Шевченко также вел себя не лучшим образом и несколько раз повторил, что он народный депутат.



Конфликт Богдановой с Шевченко / Скриншот

Обратите внимание! В своей декларации Евгений Шевченко указал, что владеет автомобилем BMW X5. Вероятно, это была именно эта машина.

Скандалы с Шевченко: что известно

В феврале 2021 года Шевченко ездил в Беларусь, чтобы посетить Всебелорусское собрание, на котором выступал Лукашенко.

Нардеп 20 апреля 2021 года снова поехал в страну, чтобы встретиться с белорусским диктатором.

Он жал руку Лукашенко и заявил, что для него познакомиться с ним – большая честь.

Шевченко поездку характеризовал положительно и цинично заявил, что не видит в этом "измены".

Зато в "Слуге народа" такой поступок Шевченко не одобрили. Там заверили, что это противоречит позиции Украины. Впоследствии скандального нардепа исключили из фракции.

Шевченко 23 мая похвалил принудительную посадку самолета и задержание Романа Протасевича.

К теме Скандальный Шевченко планирует собирать у себя силовой блок из экс-беркутовцев