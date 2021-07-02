Мешканка Києва Любов Богданова заявила, що саме їй заважав виїхати BMW нардепа. Дівчина оприлюднила скриншоти спілкування у соцмережах з Шевченком.

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Вона звинуватила "ексслугу" в неправильному паркуванні та у тому, що він "заблокував" їй на "цілий день" машину.

Богданова знайшла телефону нардепа та написала йому.

Той сказав, що зможе перепаркувати автомобіль лише після засідання парламенту.

Це обурило дівчину, бо вона хотіла почути вибачення. За її словами, Шевченко також поводився не найкращим чином та декілька разів повторив, що він народний депутат.



Конфлікт Богданової з Шевченком / Скриншот

Зверніть увагу! У своїй декларації Євгеній Шевченко вказав, що володіє автомобілем BMW X5. Ймовірно, це була саме ця машина.

Скандали з Шевченком: що відомо

У лютому 2021 року Шевченко їздив до Білорусі, щоб відвідати Всебілоруські збори, на яких виступав Лукашенко.

Нардеп 20 квітня 2021 року знову поїхав до країни, щоб зустрітись з білоруським диктатором.

Він тиснув руку Лукашенку та заявив, що для нього познайомитись з ним – велика честь.

Шевченко поїздку характеризував позитивно і цинічно заявив, що не бачить у цьому "зради".

Натомість у "Слузі народу" такий вчинок Шевченка не привітали. Там запевнили, що це суперечить позиції України. Згодом скандального нардепа виключили з фракції.

Шевченко 23 травня похвалив примусову посадку літака та затримання Романа Протасевича.

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