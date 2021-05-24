Євгеній Шевченко запевнив, що пропозицій про вступ в інші фракції в нього немає, але нібито "всі телефонують, вітають".

Читайте також Дубінський, привіт, – скандальний Шевченко прокоментував своє виключення з фракції "слуг"

Шевченко планує зібрати "силовий блок"

Євгеній Шевченко розповів, що планує боротись з націоналістами, хоч сам вважає себе патріотом України. Він подякував за те, що його виключили з фракції. Відповідаючи на питання, чому не вийшов зі "Слуги народу" самостійно, він сказав: "Ну ви ж зараз про це запитуєте мене... Політики – це завжди певна маніпуляція".

Він також розповів про погані стосунки з главою ОП Андрієм Єрмаком. Нібито той його "забанив" на телеканалі "Наш" й тепер Шевченка не запрошують на ефіри. Проте нардеп не планує покидати політику й розповідає про свої скандальні плани.

"Точно займатимуся політикою. Точно вестиму людей за собою, збиратиму, організовуватиму. Робитиму "силовий блок" навколо себе. Колишніх беркутівців братиму у громадський рух. Протистоятиму націоналістам, які в нас в Україні розвелись, буду їх усіх "лопати". Тому що мені набридло те, що діється у країні", – сказав Шевченко.

Одіозний політик вкотре додав, що нібито державі потрібен сильний лідер, а "в країні тільки боягузи".

Вчинки та висловлювання скандального Євгенія Шевченка