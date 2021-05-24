Євгеній Шевченко запевнив, що пропозицій про вступ в інші фракції в нього немає, але нібито "всі телефонують, вітають".
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Шевченко планує зібрати "силовий блок"
Євгеній Шевченко розповів, що планує боротись з націоналістами, хоч сам вважає себе патріотом України. Він подякував за те, що його виключили з фракції. Відповідаючи на питання, чому не вийшов зі "Слуги народу" самостійно, він сказав: "Ну ви ж зараз про це запитуєте мене... Політики – це завжди певна маніпуляція".
Він також розповів про погані стосунки з главою ОП Андрієм Єрмаком. Нібито той його "забанив" на телеканалі "Наш" й тепер Шевченка не запрошують на ефіри. Проте нардеп не планує покидати політику й розповідає про свої скандальні плани.
"Точно займатимуся політикою. Точно вестиму людей за собою, збиратиму, організовуватиму. Робитиму "силовий блок" навколо себе. Колишніх беркутівців братиму у громадський рух. Протистоятиму націоналістам, які в нас в Україні розвелись, буду їх усіх "лопати". Тому що мені набридло те, що діється у країні", – сказав Шевченко.
Одіозний політик вкотре додав, що нібито державі потрібен сильний лідер, а "в країні тільки боягузи".
Вчинки та висловлювання скандального Євгенія Шевченка
- У лютому 2021 року Шевченко їздив до Білорусі, щоб відвідати Всебілоруські збори, на яких виступав Лукашенко.
- Нардеп від "Слуги народу" 20 квітня 2021 року знову поїхав до Білорусі, щоб зустрітись із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.
- Шевченко тиснув руку Лукашенку та заявив, що для нього познайомитись з білоруським диктатором – велика честь.
- Згодом Шевченко розповів, що Лукашенко передав через нього інформацію. Проте, що саме було сказано, він не став деталізувати. Загалом поїздку характеризував позитивно і не бачить у цьому "зради".
- Натомість у "Слузі народу" такий вчинок Шевченка не привітали. Там запевнили, що це суперечить позиції України.
- 23 травня скандальний Шевченко похвалив затримання у Мінську ексредактора NEXTA. До речі, Роману Протасевичу, колишньому редактору опозиційного телеграм-каналу, загрожує смертна кара.