Евгений Шевченко заверил, что предложений о вступлении в другие фракции у него нет, но якобы "все звонят, поздравляют".
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Шевченко планирует собрать "силовой блок"
Евгений Шевченко рассказал, что планирует бороться с националистами, хотя сам считает себя патриотом Украины. Он поблагодарил за то, что его исключили из фракции. Отвечая на вопрос, почему не вышел из "Слуги народа" самостоятельно, он сказал: "Ну вы же сейчас об этом спрашиваете меня... Политики – это всегда определенная манипуляция".
Он также рассказал о плохих отношениях с главой ОП Андреем Ермаком. Якобы тот его "забанил" на телеканале "Наш" и теперь Шевченко не приглашают на эфиры. Однако нардеп не планирует покидать политику и рассказывает о своих скандальных планах.
"Точно буду заниматься политикой. Точно буду вести людей за собой, собирать, организовывать. Буду делать "силовой блок" вокруг себя. Бывших беркутовцев буду брать в общественное движение. Буду противостоять националистам, которые у нас в Украине развелись, буду их всех "лопать". Потому что мне надоело то, что творится в стране", – сказал Шевченко.
Одиозный политик в очередной раз добавил, что якобы государству нужен сильный лидер, а "в стране только трусы".
Поступки и высказывания скандального Евгения Шевченко
- В феврале 2021 года Шевченко ездил в Беларусь, чтобы посетить Всебелорусское собрание, на котором выступал Лукашенко.
- Нардеп от "Слуги народа" 20 апреля 2021 года снова поехал в Беларусь, чтобы встретиться с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.
- Шевченко жал руку Лукашенко и заявил, что для него познакомиться с белорусским диктатором – большая честь.
- Впоследствии Шевченко рассказал, что Лукашенко передал через него информацию. Однако, что именно было сказано, он не стал детализировать. В целом поездку характеризовал положительно и не видит в этом "предательства".
- Зато в "Слуге народа" такой поступок Шевченко не одобрили. Там заверили, что это противоречит позиции Украины.
- 23 мая скандальный Шевченко похвалил задержание в Минске экс-редактора NEXTA. Кстати, Роману Протасевичу, как бывшему редактору оппозиционного телеграм-канала, грозит смертная казнь.