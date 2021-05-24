Евгений Шевченко заверил, что предложений о вступлении в другие фракции у него нет, но якобы "все звонят, поздравляют".

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Шевченко планирует собрать "силовой блок"

Евгений Шевченко рассказал, что планирует бороться с националистами, хотя сам считает себя патриотом Украины. Он поблагодарил за то, что его исключили из фракции. Отвечая на вопрос, почему не вышел из "Слуги народа" самостоятельно, он сказал: "Ну вы же сейчас об этом спрашиваете меня... Политики – это всегда определенная манипуляция".

Он также рассказал о плохих отношениях с главой ОП Андреем Ермаком. Якобы тот его "забанил" на телеканале "Наш" и теперь Шевченко не приглашают на эфиры. Однако нардеп не планирует покидать политику и рассказывает о своих скандальных планах.

"Точно буду заниматься политикой. Точно буду вести людей за собой, собирать, организовывать. Буду делать "силовой блок" вокруг себя. Бывших беркутовцев буду брать в общественное движение. Буду противостоять националистам, которые у нас в Украине развелись, буду их всех "лопать". Потому что мне надоело то, что творится в стране", – сказал Шевченко.

Одиозный политик в очередной раз добавил, что якобы государству нужен сильный лидер, а "в стране только трусы".

Поступки и высказывания скандального Евгения Шевченко