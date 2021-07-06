Следователи считают, что за эти деньги экс-вице-канцлер Австрии должен был поддержать изменения в законодательство. Известно, что политик и руководитель больницы – друзья.

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В Австрии будут судить экс-вице-канцлера Австрии

Дело касается пожертвования на сумму 10 тысяч евро для правой "Партии свободы" от руководителя больницы в Вене. В то время Штрахе был председателем партии.

Руководителя клиники и друга Штрахе также обвиняют во взяточничестве в обмен на поддержку изменений в законодательство. Они отвергают обвинения.

Известно, что суд начнется во вторник и продлится 4 дня.

Что известно о Ганса-Христиана Штрахе

С декабря 2017 по май 2019 года Штрахе работал вице-канцлером Австрии в коалиции с консерваторами.

Коалиция распалась из-за так называемого дела Ибицы с опубликованным видео, на котором присутствовал Штрахе.

Он якобы встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина.

Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии.