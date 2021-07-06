Слідчі вважають, що за ці гроші ексвіцеканцлер Австрії мав підтримати зміни до законодавства. Відомо, що політик та керівник лікарні – друзі.

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У Австрії судитимуть ексвіцеканцлера Австрії

Справа стосується пожертвування на суму 10 тисяч євро для правої Партії свободи від керівника лікарні у Відні. У той час Штрахе був головою партії.

Керівника клініки та друга Штрахе також звинувачують в хабарництві в обмін за підтримку змін до законодавства. Вони відкидають звинувачення.

Відомо, що суд розпочнеться у вівторок та триватиме 4 дні.

Що відомо про Ганса-Крістіана Штрахе

З грудня 2017 року по травень 2019 року Штрахе працював віцеканцлером Австрії в коаліції з консерваторами.

Коаліція розпалася через так звану справу Ібіци з опублікованими відео зі Штрахе.

Він нібито зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна.

Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.