Президент Российской Федирации Борис Ельцин не скрывал, что был недоволен политикой его преемника Владимира Путина.

Александр Лукашенко отметил, что Ельцин был властолюбивым человеком, а Путин "также не подарок". Об этом президент Беларуси рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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"Не хотелось бы мне влезать в их отношения. Но он (Ельцин – 24 канал) сокрушался и жалел. Это было очень часто. Я его пытался успокоить", – сообщил Александр Лукашенко.

Он отметил, что Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно, неприемлемо и не для Путина.

Владимир Путин и Борис Ельцин / Фото Википедия

По его мнению, это была та причина, которая создала между ними трещину. Даже вспомнил случай, когда стал свидетелем гнева Ельцина в отношении Путина, который тогда отказался от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме.

Он: "Да зачем отказались? Да это же копейки! Да нефть стоила 8 долларов за баррель. Я держал эти базы". И так далее. "Слушай, Борис, успокойся, сядь, – говорю, – ты же не президент, ему виднее. Наверное, не нужны эти уже базы Российской Федерации",

– вспомнил Александр Лукашенко.

"Это первый случай, когда я заметил, что он начал просто беситься. А Наина (жена Ельцина – 24 канал) меня сдерживает: "Саша, скажи ему: он же сойдет с ума, ему же нельзя, у него сердце больное, успокой". Я говорю: "Борис Николаевич, пойдем лучше вина по рюмке выпьем", – добавил Лукашенко.

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Александр Лукашенко вспомнил, когда встретил впервые Владимира Путина на посту президента, то это был более воспитанный работник КГБ.

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"Он осторожно наблюдал за ситуацией, опыта особенного в этих хитросплетениях не было. Однако вел себя достойно. Он всегда вел себя достойно, не спорил, прислушивался к различным точкам зрения, оставлял за собой право подумать. Сейчас он это все знает, ему не нужно дополнительно думать", – добавил президент Беларуси.