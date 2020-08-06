Президент Російської Федирації Борис Єльцин не приховував, що був невдоволений політикою його наступника Володимира Путіна.

Олександр Лукашенко зазначив, що Єльцин був властолюбною людиною, а Путін "також не подарунок". Про це президент Білорусі розповів в інтерв'ю Дмитрові Гордону.

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"Не хотілося б мені влазити в їхні стосунки. Але він (Єльцин – 24 канал) журився і шкодував. Це було дуже часто. Я його намагався заспокоїти", – повідомив Олександр Лукашенко.

Він зазначив, що Єльцин розраховував, що Путін буде бігати до нього й увесь час радитиметься щодо того чи іншого питання. Але це неможливо, неприйнятно і не для Путіна.



Володимир Путін та Борис Єльцин / Фото Вікіпедія

На його думку, це була та причина, яка створила між ними тріщину. Навіть пригадав випадок, коли став свідком гніву Єльцина щодо Путіна, який тоді відмовився від утримання російських військових баз на Кубі й у В'єтнамі.

Він: "Та навіщо відмовилися? Та це ж копійки! Та нафта коштувала 8 доларів за барель. Я тримав ці бази". І таке інше. "Слухай, Борисе, заспокойся, сядь, – кажу, – ти ж не президент, йому видніше. Напевно, не потрібні ці вже бази Російській Федерації",

– пригадав Олександр Лукашенко.

"Це перший випадок, коли я помітив, що він почав просто скаженіти. А Наїна (дружина Єльцина – 24 канал) мене стримує: "Сашо, скажи йому: він же збожеволіє, йому ж не можна, у нього серце хворе, заспокой". Я кажу: "Борисе Миколайовичу, ходімо краще вина по чарці вип'ємо", – додав Лукашенко.

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Олександр Лукашенко пригадав, коли зустрів вперше Володимира Путіна на посаді президента, то це був більше вихований працівник КГБ.

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"Він обережно спостерігав за ситуацією, досвіду особливого в цих хитросплетіннях не мав. Проте поводив себе гідно. Він завжди себе поводив гідно, не сперечався, прислуховувався до різних точок зору, залишав за собою право подумати. Зараз він це все знає, йому не потрібно додатково думати", – додав президент Білорусі.