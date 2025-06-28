Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео, которое опубликовал композитор Владимир Быстряков, который поддерживает российскую агрессию.

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Что известно о Елене Бережной

Елена Бережная заявила, что провела в изоляторе три с половиной года в условиях "пыток и унижений". По ее словам, властям сломать ее не удалось.

Известно, что дело Бережной сейчас слушается в апелляции, на время которой суд отпустил ее под залог в 302 тысячи гривен в связи с состоянием здоровья. Во время одного из заседаний у Бережной случился инсульт, после чего ее госпитализировали, сообщают в Главкоме.

Напомним, что Елена Бережная – мать бывшего народного депутата "Партии регионов" VI и VII созывов Ирины Бережной. Елена переписывалась с постоянным представителем России при ООН Василием Небензей, сообщала о том, что украинцы, якобы, поддерживают так называемую "сво".

Ее заключили в тюрьму в 2024 году. Согласно данным следствия, обвиняемая, которая возглавляет одну из украинских правозащитных общественных организаций, после полномасштабного вторжения активно помогала захватчикам продвигать их пропагандистские нарративы.