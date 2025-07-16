Она заменит Тараса Кремня, который занимал эту должность с июля 2020 года. О биографии Ивановской рассказывает 24 Канал.

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Что известно о новом языковом омбудсмене Ивановской?

Ивановская – украинский фольклорист, доктор филологических наук, автор более сотни научных и научно-методических работ. Она является профессором на кафедре фольклористики КНУ имени Тараса Шевченко, где также занимает должность заместителя директора Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко по воспитательной работе.

В 1990 окончила филологический факультет, а в 1995 – аспирантуру кафедры фольклористики Киевского университета.

Кандидатскую диссертацию защитила в 1996 году на тему "Фольклористическая деятельность Анны Барвинок", докторскую "Субъектно-образная система фольклора: категориальный аспект" – в 2007-м.

С 2005 года она работает в КНУ. Она написала около 100 работ, в частности научно-методических, учебных пособий, учебника и учебных программ по методике преподавания фольклора, этнопедагогики, украинской этнографии, обычного права, украинского народного творчества, и теории фольклора.

Чем занимается языковой омбудсмен в Украине?

Должность языкового омбудсмена была введена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступившим в силу 16 июля 2019 года.

Уполномоченный по защите государственного языка – должностное лицо, защищающее статус украинского языка как государственного, а также право граждан на его использование во всех сферах публичной жизни и на всей территории Украины.

Предыдущий языковой омбудсмен Тарас Кремень был уволен 8 июля 2025 года. Отметим, что в июне активисты опубликовали обращение с призывом повторно назначить Тараса Кремня на должность языкового омбудсмена.

Они критиковали кандидатуру Ивановской, указывая на отсутствие у нее опыта в сфере правозащитной деятельности, в частности языковой.

Кандидатуру Ивановской подал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что Тарас Креминь должен покинуть должность согласно законодательству Украины.

Напомним, Зеленский анонсировал трансформацию исполнительной власти и предложил Свириденко возглавить Кабмин 14 июля. УП и нардеп Железняк спрогнозировали, кто из министров лишится должностей, а кто сохранит свои позиции.