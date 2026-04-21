В партии "Слуга народа" пополнение: что известно о новой нардепке Киевец

Центральная избирательная комиссия официально признала Елену Киевец народным депутатом Украины. Это произошло после прекращения полномочий нардепа Дарьи Володиной.

Экснардепка Володина, которая сложила мандат, была избрана еще в июле 2019 года. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Что известно о новой нардепке Киевец?

Киевец Елена родилась 1 ноября 1977 года и живет в Киеве. В течение последних 5 лет – проживает на территории Украины и имеет высшее образование.

Она заканчивала КНЭУ имени Вадима Гетьмана (профессор кафедры международного и европейского права) и не имеет судимостей.

ЦИК рассмотрела представленные документы и признала Елену Киевец, которая является следующей по очередности в списке партии "Слуга народа" под №161, избранной народным депутатом Украины.

Для официальной регистрации необходимо подать некоторые документы в комиссию не позднее чем через 20 дней со дня обнародования решения. После этого ЦИК в течение пяти дней должна принять окончательное заключение.

