Погибла журналистка: в Николаевской области расследуют ДТП с участием военного автомобиля

В Николаевской области произошло ДТП, которое унесло жизни двух человек. ГБР открыло уголовное производство по факту нарушения правил вождения боевой машины с трагическими последствиями.

Авария произошла около шести вечера 19 ноября 2023 года.

Смотрите также Выпившая и без прав: в Киеве 20-летняя девушка совершила смертельное ДТП

Журналистка скончалась в больнице

На трассе вблизи села Ефремовка Николаевской области столкнулись легковушка и военный автомобиль.

За рулем легковушки находилась представительница местных СМИ, на пассажирском месте сидел ее муж. Обоих госпитализировали в больницу, впрочем, спасти их не удалось. Супруги умерли от полученных травм.

Легковушка "ZAZ Форза" столкнулась с микроавтобусом / Фото ГБР

Работники ГБР принялись изучать обстоятельства ДТП. Известно, что его расследуют в рамках уголовного производства относительно нарушения правил эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, что привело у потерпевшего к телесным повреждениям или к гибели потерпевшего.

Виновнику автокатастрофы грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно о погибшей журналистке

В николаевском издании "Новостях-N" сообщили, что жертвами страшного ДТП стали их 29-летняя журналистка Елена Левицкая и ее муж Сергей, боевой офицер, с которым они недавно поженились.

В издании рассказали, что Левицкая работала у них последние 5 лет и именно здесь прошла свое профессиональное становление.

"Елену любили и ценили в коллективе за характер, веселый нрав и доброту, глубокий профессионализм и порядочность", – вспоминают коллеги погибшую.

В Черновцах в ДТП погибли три юноши

Утром 20 ноября в Черновцах произошло смертельное происшествие. Автомобиль "BMW" столкнулся с деревом. В результате аварии водитель и двое пассажиров погибли – они получили травмы несовместимые с жизнью.

Следствие установило, что за рулем авто находился 22-летний парень. Вероятно, он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. Жертвами ДТП стали также 19 и 20-летний пассажиры.