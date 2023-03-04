Отметим, что Елена Шевченко – украинская правозащитница, ЛГБТ-активистка и глава общественной организации "Инсайт". Украинка стала одной из 12 женщин, оказавшихся в списке лидеров, "работающих над более равноправным миром".

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Шевченко заявила, что для нее большая честь получить премию "Женщина года" от Time.

Быть в этом списке важная победа и признание для Украины! Горжусь быть в одном списке с Кейт Бланшет, Меган Рапино, Анжелой Бассет и другими выдающимися женщинами. Я посвящаю эту победу всем невидимым женщинам Украины, которые делают невозможное, приближая нашу победу,

– прокомментировала награду Шевченко.

Скандал с высказыванием по поводу оружия

Также Шевченко объяснила свои слова по поводу оружия, которые сейчас активно обсуждают в соцсетях. Дело в том, что в 2014 году Елена Шевченко заявила, что "их сообщество не инвестирует в войну", поэтому не собирает деньги на вооружение военных.

Поэтому ей пришлось четко объяснить свою позицию. По ее мнению, оружие Украины должны дать. Она также прикрепила скрин своего поста за 20 апреля, в котором призвала пользователей к флешмобу, который должен побуждать союзников Украины передать необходимое вооружение.



Шевченко призвала союзников передать оружие Украине / Скриншот из фейсбуку правозащитницы

Правозащитница против "гонки вооружений"

В то же время добавила, что все еще считает, что самые большие доходы таких стран как Россия, Китай и других агрессоров уходят от продажи оружия.

Я знаю, что многие продают России оружие, потому что это "большой бизнес и доходы", несмотря на любые санкции, потому что это деньги! Рынок оружия – это то, что подпитывает захватчиков в разных странах мира. Сейчас нам отдают то, что списали в других странах, они получают новейшее вооружение, на котором кто-то уже зарабатывает и так было всегда. И я считаю это несправедливым,

– написала правозащитница.

Она подчеркнула, что "мир должен выстроить систему международной безопасности, а не обогащать отдельных олигархов за счет гонки вооружений".

Шевченко также объяснила, как их организация помогает фронту. Речь идет о передаче ВСУ аптечек, спальников, турникетов и других медицинских материалов и средств гигиены.