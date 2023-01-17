Об этом Елена Зеленская сообщила во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Подробнее рассказывает 24 Канал.
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Письмо от президента Украины должны передать Си Цзиньпину
Первая леди сообщила, что передаст вице-премьер-министру Китая Лю Хэ письмо с предложениями президента Украины по прекращению войны. Это письмо Елена Зеленская просит передать Си Цзиньпину.
Кроме того, она отметила, что у нее есть"формальные" письма для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и президента Швейцарии Алена Берсе.
"Единство – это то, что возвращает мир", – сказала Зеленская, добавив, что война имеет глобальные последствия, которые могут ухудшиться, если Украина терпит поражение.
Как мир рассчитывает добиться климатической нейтральности, если он не может остановить даже сжигание целых украинских городов. Это делает Россия со своей артиллерией, ракетами, иранскими беспилотниками. Вы все знаете, что российская агрессия никогда не преследовала цель остановиться на украинских границах. Эта война может пойти вперед и вызвать более широкие кризисы, если Украина проиграет,
– подчеркнула первая леди Украины.
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Позиция Китая относительно войны России против Украины: последние новости
- В конце декабря в Китае пытались оправдать свою якобы "нейтральную" позицию. Так, в МИДе цинично заявили, что не хотят "подливать масла в огонь", комментируя войну против Украины. В то же время министр иностранных дел Ван И подчеркнул, что в 2023 году Пекин планирует углублять связи с Москвой.
- Посол Китая в ЕС Фу Цун пожаловался, что война в Украине поставила его государство в "очень сложное положение". Дипломат цинично заявил, что Китай не хочет "выбирать между друзьями".
- Интересно, что Китай помогает России заработать больше на нефти. В частности, государство-агрессор использует китайские нефтяные супертанкеры для осуществления перевозок в Китай и Индию. Это помогает России снизить стоимость перевозок и частично возместить утраченные из-за санкций прибыли.