Про це Олена Зеленська повідомила під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Лист від президента України мають передати Сі Цзіньпіну

Під час виступу перша леді повідомила, що передасть віцепрем'єр-міністру Китаю Лю Хе листа з пропозиціями президента України щодо припинення війни. Цей лист Олена Зеленська попросила передати Сі Цзіньпіну.

Окрім того, вона зазначила, що має "формальні" листи для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Швейцарії Алена Берсе.

"Єдність – це те, що повертає мир", – сказала Зеленська, додавши, що війна має глобальні наслідки, які можуть погіршитися, якщо Україна зазнає поразки.

Як світ розраховує досягти кліматичної нейтральності, якщо він не може зупинити навіть спалювання цілих українських міст. Це робить Росія зі своєю артилерією, ракетами, іранськими безпілотниками. Ви всі знаєте, що російська агресія ніколи не мала на меті зупинитися на українських кордонах. Ця війна може піти вперед і викликати ширші кризи, якщо Україна програє,

– наголосила перша леді України.

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