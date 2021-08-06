Жена президента Украины отметила, что общение с представителями правительства проходит в формате консультаций и встреч. Об этом она сообщила в интервью изданию "Фокус".
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Знакома не со всеми министрами
Первая леди рассказала, что может "связаться с министром напрямую", если знает его. Если не знает – пытается познакомиться. По ее словам, незнакомых руководителей ведомств есть только двое.
Не знакома с министром обороны, с нынешним министром внутренних дел,
– сказала Елена Зеленская.
Жена главы государства добавила, что лично знает предідущего руководителя МВД Арсена Авакова. Однако рабочих контактов с ним не имела.
Изменения в Кабинете Министров Украины
- Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД.
- Народные депутаты на заседании 15 июля проголосовали за его увольнение.
- Дениса Монастырского 16 июля назначили министром внутренних дел.
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