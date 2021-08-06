Дружина президента України зазначила, що спілкування з представниками уряду проходить у форматі консультацій та зустрічей. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Фокус".
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Знайома не з усіма міністрами
Перша леді розповіла, що може "зв'язатися з міністром напряму", якщо знає його. Якщо не знає – намагається познайомитися. За її словами, незнайомих очільників відомств є лише двоє.
Не знайома з міністром оборони, з нинішнім міністром внутрішніх справ,
– сказала Олена Зеленська.
Дружина глави держави додала, що особисто знає попереднього керівника МВС Арсена Авакова. Однак робочих контактів з ним не мала.
Зміни у Кабінеті Міністрів України
- Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади Глави МВС.
- Народні депутати на засіданні 15 липня проголосували за його звільнення.
- Дениса Монастирського 16 липня призначили міністром внутрішніх справ.
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