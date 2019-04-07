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      Елизавета II планирует пригласить Дональда Трампа в гости

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      Дональд Трамп и Елизавета
      Дональд Трамп и Елизавета / gettyimages

      Британская королева Елизавета II хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом, в ближайшее время она хочет послать ему приглашение.

      Источники в британском правительстве утверждают, что переговоры с американской стороной о визите ведутся с конца прошлого года и в ближайшие дни будет сделано формальное объявление, сообщает The Sunday Times.

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      Визит скорее всего совпадет по времени с 75-й годовщиной высадки войск в Нормандии, которая состоялась 6 июня 1944 и планам Трампа принять участие в мероприятиях во Франции, посвященных освобождению страны.

      Сообщается, что в прошлом месяце королева имела редкий частный ужин с послом США Вуди Джонсоном, что также может свидетельствовать о подготовке визита.

      трамп єлизавета меган марко
      Встреча Дональда Трампа и королевы Елизаветы

      14 июля 2018 года была первая встреча главы Белого дома Дональда Трампа и королевы Великобритании Елизаветы II. Тогда не обошлось без курьезного момента. Во время обхода Трамп смутил королеву резкой остановкой. На видео видно, как Елизавета что-то рассказывает и показывает в направлении гвардейцев, глава Белого дома сначала идет впереди нее, а потом резко останавливается, Елизавете от неожиданности приходится "блуждать" за спиной у Трампа.

      Смотрите видео, как Дональд Трамп смутил королеву Елизавету II во время совместного обхода:

       

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      Теги: Новости США Великобритания Дональд Трамп Елизавета II
      Источник: 24 канал
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