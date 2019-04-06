Конгресс США судится с Трампом

20 американских штатов подают в суд на главу Белого дома Дональда Трампа из-за стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщила Генпрокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс, сообщает "Голос Америки".

Читайте также: Дональд Трамп-младший призвал уволить посла Украины Мари Йованович

По мнению представителей штатов, она не нужна. А деньги на ее строительство необходимо направить на решение других, более важных вопросов.

В иске требуют приостановить действие закона о чрезвычайном положении, которое в феврале ввел Дональд Трамп. Он сделал это, чтобы получить финансирование на возведение стены на границе с Мексикой.

Ранее похожий иск против американского президента подала Палата представителей США. Конгрессмены считают, что Дональд Трамп злоупотребляет своими полномочиями, пытаясь любым способом добиться осуществления своего проекта.

5 апреля Дональд Трамп отказался от идеи немедленного закрытия границы с Мексикой как меры, призванной остановить поток нелегальной миграции и наркотиков. Трамп дал властям Мексики год на решение этих проблем.

Сейчас объемы потока товаров и услуг, которые преодолевают границу каждый день достигают почти 1,7 миллиарда долларов. Работники, студенты, покупатели и туристы, количество которых достигает почти 500 тысяч человек ежедневно пересекают границу на полностью законных основаниях.

Стоит отметить, что в течение нескольких последних дней риторика Трампа в отношении властей Мексики существенно "помягчала". Американский лидер похвалил южного соседа за усиление борьбы с караванами нелегальных мигрантов, которые движутся в направлении США из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

Для чего Трампу стена?Многие хотят попасть в США, убегая от высокого уровня бедности и насилия в Центральной Америке. Поэтому американский президент рассматривает сооружение стены на границе с Мексикой как один из способов борьбы с нелегальной миграцией. Само строительство стены на границе между государствами было одним из предвыборных обещаний президента.



В ноября 2018 года Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, не будут получать автоматического права на пребывание в стране.