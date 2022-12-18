Видео распространили в местных телеграмм-каналах. Подсветка новогоднего деревца будет производиться за счет специального генератора-велотренажера, пишет 24 канал.

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За каким принцем будет работать тренажер

Механизм работы велогенератора прост: желающие посетители вокзала могут сесть на велотренажер и покрутить педали. Уже через мгновение гирлянды начинают светиться.

К слову, большинство украинцев остались в абсолютном восторге от замысла администрации вокзала.

На вокзале в Киеве елка будет светиться от велотренажера: смотрите видео

Напомним, что недавно на Софийской площади начали устанавливать главную зеленую красавицу страны. Иллюминация на елке будет работать от генераторов.

В Киеве установили главную елку страны: основное