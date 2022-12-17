Специально для 24 канала о новогодних локациях, которые планируют в столице, рассказал Игорь Добруцкий – организатор новогодних праздников на Софийской площади и президент международного социально-этнокультурного проекта "Folk Ukraine".

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"После многих лет установки елки, хотелось и в этом году сделать ее торжественной, мы готовились к тому, что она будет праздничная и по-настоящему победная. Поэтому ее подготовку мы начали раньше времени. По собственному опыту могу сказать, что елка должна быть самой лучшей. У нас уже есть опыт установки таких елок, в прошлом году к нам приезжали люди из многих стран просто посмотреть на то, как мы делаем эти елки. И не удивительно, что украинская елка входила в пятерку лучших елок Европы", – поделился Игорь Добруцкий.

Сначала проект главной елки был таким / Фото предоставлены 24 каналу

Примите во внимание! В этом году в Киеве решили отказаться от установки традиционной суперелки с иллюминацией и драгоценными декорациями. Зато украинцы получили альтернативный вариант – более скромную, но не менее красивую елку с духом победы.

"Традицию не нарушаем": Киев без елки не остался

Из-за сложной ситуации в стране и войны в этому году елка будет значительно скромнее, чем в предыдущие годы. В сети и среди украинцев долго распространялись комментарии, которые вызвали спор: кто будет финансировать, как быть с экономией электроэнергии и актуальны ли сейчас развлечения вообще? Но в вопросе установления новогодней красавицы в столице все же удалось прийти к согласию.

Елка все же – не только традиция. Она – это то, что объединяет тех, кто верит в Украину. Вот если бы мы все-таки отказались от установки елки, как потом детям рассказывать, что ее не было? Это все отговорки. Я очень рад, что городской глава сказал: "Да, елке быть и традицию не нарушаем". Ничего не изменилось. У нас есть временные трудности, которые мы преодолеем!,

– заверил Игорь Добруцкий.

"Впервые отказываемся от рождественской звезды": на верхушке елки будет тризуб

Организатор новогодних праздников делится, что, несмотря ни на что, елка в столице будет особенной. Во-первых, красавица будет отличаться высотой – вместо стандартного 31 метра, будет достигать около 12 метров. Во-вторых, уникальным станет и символический смысл, заложенный в нее.

Суть елки заключается в том, что ангел-победитель Архангел Михаил будет на елке и будет показывать, что нам нужна победа. Около 500 голубей будут символизировать приход мира. И обязательно ее будут формировать сине-желтые игрушки. И конечно, единение будет вокруг нашего герба, нашего тризуба. Впервые мы отходим от традиции рождественской звезды. На верхушке елки будет наш символ – герб страны,

– рассказал Добруцкий.

Настоящей особенностью елки станет не только патриотическая символика, но и наличие 53 штандартов с флагами тех стран, которые поддержали Украину в войне против России. Таким образом организаторы хотят выразить уважение пришедшим нам на помощь государствам и принимавшим участие в заседании "Рамштайн".

На вопрос, что же символизирует нынешняя новогодняя красавица и олицетворяет ли она победу Украины, Игорь Добруцкий ответил четко – победу.

"Елка олицетворяет победу, которая приближается к Украине. Но я не хотел бы до конца рассказывать всю концепцию. Вы приедете к елке и увидите, каким образом мы рассказали, что победа будет непременно за нами, и почему Архангел Михаил, который охраняет нас, делает все возможное для победы", – добавил Добруцкий.

Поэтому организатор посоветовал киевлянам и гостям столицы непременно уделить время на рассмотрение деталей.



Именно такой будет главная елка страны-2023 / Фото предоставлено 24 каналу

Также на Софийской площади установят вертеп и дидух – украинские символы Рождества. Они похожи на прошлогодние, которые были вокруг елки, часть будет даже из них. Это подарок компании "Folk Ukraine" Музею истории Киева.

Их уже разместили, и на них можно посмотреть. Там действительно очень хороший вертеп, и он имеет большую ценность, потому что его делали скульпторы. Это огромные расходы – сотни тысяч гривен. Экспозиция останется в музее навсегда. Там же будут и несколько дидухов, символизирующих Рождество. Из года в год они будут экспонировать у себя историю развития новогодней елки,

– отметил Игорь Добруцкий.

Но добавил, что сейчас есть идея воспроизведения небольших копий елок, начиная с 1991 года, для создания специальной коллекции. Следовательно, нынешняя инициатива по размещению мини-копии новогоднего дерева станет хорошей традицией.

Обязательно условие – за две недели до того, как елка станет на главную площадь Киева, должна быть создана и установлена ее маленькая копия, чтобы люди могли посмотреть, как она будет выглядеть.

Здесь организатор вспомнил ситуацию со шляпой, которую в 2020 году разместили на верхушке главной елки. Тогда шляпа стала объектом обсуждений: "Одни говорили снять, другие просили ее вернуть".

Для того чтобы такие ситуации не повторялись и чтобы познакомить общину с концепцией, организаторы решили выставить ее копию за 2 недели до установки главной красавицы.

"Свет не погасить": украинцы смогут даже зарядить гаджеты возле елки

Елка этого года еще один пример того, что можно выключить свет, однако нельзя погасить свет в сердцах украинцев. Так что мейнстрим с генераторами продолжится и на новогодней локации. Для праздничной иллюминации свет не будут тратить из городского электричества, елка будет светиться от генератора, предоставленного представителями Нидерландов. После праздников его передадут украинским защитникам на фронт.

Таково условие компании из Нидерландов. Они ежемесячно передавали более ста генераторов в больницы, детские сады. Генератор, к слову, уже привезли. Его будут включать примерно с 18:00 до 20:00. Пока еще продолжаются согласования, поэтому если позволят продлить это время, то до комендантского часа,

– объяснил Игорь Добруцкий.

Возле елки также можно будет зарядить гаджеты – с такой инициативой выступил городской глава Виталий Кличко.

"Собрали совместно": кто финансирует новогодние локации

Относительно того, кто спонсирует новогодние локации, Игорь Добруцкий подчеркнул, что "и сейчас, и в будущем все будет финансироваться исключительно за средства бизнеса". Нынешнюю елку собрали вместе.

Само искусственное дерево киевляне получили в наследство от "Добропарка". Это единственная вещь, которая уцелела, потому что ее просто разобрали и сложили в дальний контейнер. Компания "Zinteco" помогла с освещением, "Global decor" и две львовские фирмы предоставили игрушки. Столичная компания и ее представитель Анна помогли с фигурками голубей.

Если сравнивать с прошлым годом, то самыми мощными спонсорами были Киевстар, Coca Cola. Также много помощи нам оказывала детская компания "Kinder", "Zinteco" – это всегда было световое и звуковое оснащение. Именно благодаря их помощи мы не трогали городской бюджет,

– объяснил Игорь Добруцкий.

Президент "Folk Ukraine" отметил, что традиция установления новогодних локаций на Софийской, Контрактовой площадях и у Арки Свободы украинского народа длится уже 9 лет. За это время праздник в Киеве стал лучше. К тому же, на новый уровень вышел внутренний туризм.

В этом же году ожидается не меньше желающих увидеть главную новогоднюю елку, однако официального открытия 19 декабря, как обычно, все же не предвидится.

Новогодняя локация и елка в Киеве в прошлом году / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Мэр нажмет кнопку онлайн": массовых мероприятий и официального открытия – не будет

Елку в этом году зажгут онлайн. В частности, городской глава нажмет на кнопку и елка засветится, потому что таким образом генератор подключится через мобильную сеть.

"Там не будет массовых мероприятий, рождественских домиков. Там будет только елка", – добавил Добруцкий.

Планируется, что новогодняя локация в Киеве будет стоять не менее, чем до 8 января. Вероятно, елку оставят в столице и до Крещения. Главное ограничение, которое будет действовать – комендантский час. Киевлянам и гостям города стоит следовать правилам, которые будут действовать на тот момент в столице.

Игорь Добруцкий приглашает всех посетить главную новогоднюю елку страны и настроиться на положительные эмоции.

Даже после большого дождя на горизонт выходит солнце! Правильно, что елку ставим, правильно, что верим в победу, потому что так и будет однозначно. Мы пишем историю и свою судьбу сами,

– подчеркнул он.

Более того, проект новогодней елки на следующий год уже обсуждается, а ее эскиз уже готов.

Верим, что украинская елка снова и снова будет очаровывать всю Европу своей красотой, а весь мир будет склонять головы перед смелым украинским народом и его победой.

Автор: Дарья Химина.