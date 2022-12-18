Відео поширили в місцевих телеграм-каналах. Підсвічування новорічного деревця здійснюватиметься за рахунок спеціального генератора-велотренажера, пише 24 канал.
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За яким принцом працюватиме тренажер
Механізм роботи велогенератора доволі простий: охочі відвідувачі вокзалу можуть сісти на велотренажер і покрутити педалі. Вже за мить багатометрові гірлянди починають світитися.
До слова, більшість українців залишились в абсолютному захваті від задуму адміністрації вокзалу.
На вокзалі в Києві ялинка світитиметься від велотренажера: дивіться відео
Нагадаємо, що нещодавно на Софійській площі почали встановлювати головну зелену красуню країни. Ілюмінація на ялинці працюватиме від генераторів.
У Києві встановили головну ялинку країни: основне
- 17 грудня головну ялинку країни змонтували та навіть на деякий час засвітили. Зелена красуня стоятиме на Софійській площі, а офіційна церемонія відкриття відбудеться 19 грудня.
- До слова, цьогоріч не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку. Варто додати, що головна новорічна ялинка України буде "без пафосу та ілюмінації". Ялинку прикрасять тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами.
- Також у Києві встановлять мініатюрну копію головної новорічної ялинки. Подивитися на цю красу можна буде біля станції метро "Театральна".
- Детальніше про вартість, оздоблення та встановлення новорічної ялинки в Києві читайте за посиланням.