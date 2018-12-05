Государственные лесохозяйственные предприятия уже начали продажу елок, заготовленных специально к новогодним праздникам. Рассказываем, за сколько в этом году можно купить рождественскую красавицу и как проверить законность ее происхождения.

Где возьмут такое количество елок?

Государственное агентство лесных ресурсов в этом году планирует продать 500 тысяч елок. В ведомстве заверили, что во время заготовки новогодних красавиц не было нанесено вреда для леса.

Так, на площади около 5 тысяч гектаров были созданы плантации елок, на которых растут 15 млн деревьев специально для новогодних праздников. Большая часть запланированной для продажи продукции "придет" оттуда. Еще около миллиона елок подготовили во время плановой расчистки особенно загущенных частей лесов.

Кроме того, есть достаточно веток хвойных деревьев, чтобы можно было создать новогодние композиции без необходимости рубить целые елки. Ряд лесхозов продает живые елки в горшках – их можно посадить после праздников.

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Цена вопроса

Купить елку прямо в государственных лесхозах будет дешевле, чем на елочных рынках. Лесхозы обещают продавать новогодние деревья на торговых точках, площадках, ярмарках и рынках в городах.

Стоимость новогодних елок в этом году, в сравнении с 2017-м, существенно не изменится. Так, в среднем дерево можно будет купить по цене 60-70 грн за погонный метр. В прошлом году цены на елки колебались от 50 до 150 гривен.

Как проверить легальность приобретенного дерева?

Новогодние елки будут маркироваться специальными средствами: самоклеящимися этикетками и пластмассовыми бирками-стяжками. Их необходимо разрывать при снятии, поэтому повторное использование невозможно.



Если на дереве нет подобной бирки, оно могло быть срублено незаконно

Унифицированные средства содержат индивидуальный номер и штрих-код, который заносится в Систему электронного учета древесины. На сайте Госагентства лесных ресурсов Украины можно проверить происхождение купленного вами дерева, введя его номер. Если информация на сайте отсутствует – елка могла быть срублена незаконно.

Проверить легальность новогоднего дерева прямо на месте покупки можно и с помощью приложения для мобильного "уalynka.info" (работает на Android) – нужно лишь ввести цифровой номер елки. О фактах нарушений призывают сообщать в полицию.



Мобильное приложение для проверки легальности елки

Наказание за незаконную вырубку

В период новогодних праздников будут организованы рейдовые бригады государственной лесной охраны, которые, совместно с полицией будут следить за выполнением закона и выявлять правонарушителей.

Санкции за незаконную вырубку елок состоят из стоимости причиненного ущерба лесу и административного или уголовного штрафа. Размер ущерба зависит от места совершения незаконной рубки новогодней елки (в лесу или в пределах населенного пункта) и диаметра дерева в коре у шейки корня.





Размер ущерба за вырубку елок в декабре-январе

С 1 января 2019 года значительно увеличатся админштрафы за незаконную вырубку деревьев. За совершение тяжкого вреда предусмотрено лишение свободы.



Новые штрафы за вырубку деревьев

Стоит отметить, что плата за размер ущерба и штрафы – отдельные понятия. Первое остается неизменным (на период зимних праздников), с нового года вырастет лишь второе. То есть человек, который срубил елку незаконно, должен заплатить как за вред, так и сам штраф – дополнительно.

Штрафы уплачиваются за незаконную вырубку абсолютно всех видов деревьев и независимо от времени года. Лишение свободы предусмотрено за существенный вред окружающей среде: уничтожение большого количества деревьев. Здесь значение имеют также их ценность, возраст и место, где эти деревья росли.

Для сравнения, в соседней Польше продавцы, которые торгуют рождественскими елками, обязаны не только иметь документы, подтверждающие законное происхождение дерева, но и позаботиться о получении разрешения из городского отделения, чтобы получить место для продажи.

Суд может назначить штраф в размере до 5 тысяч злотых (более 37 тысяч гривен) за торговлю вне места, определенного городскими властями.

Если дерево было срублено не в лесу и его стоимость не превышает 250 злотых (или в лесу с минимальной стоимостью 75 злотых), нарушителя накажут арестом или штрафом. В случаях, когда стоимость елки превышает 250 злотых (1870 гривен), преступника ждет лишение свободы от 3 месяцев до 5 лет.

Штраф может составлять от 10 до 540 дневных ставок поляков (заработок за сутки). Одна суточная ставка может составлять от 10 до 2 тысяч злотых (от 75 до 15 тысяч гривен).

Как вырубка деревьев вредит экологии?

За год хвойные деревья подрастают на 20-40 сантиметров. То есть, чтобы получить дерево, которое можно срезать и продавать как новогоднее, нужно минимум 6-7 лет. Стоят ли несколько недель праздников того, чтобы уничтожать елки в таких масштабах?

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко рассказал, что незаконная вырубка лесов в Украине является незначительной, по сравнению с официальной. По словам эксперта, легальная вырубка является антиэкологической и значительно влияет на природу и здоровье украинцев.

Вырубка елок к Новому году – это "танцы смерти". Когда человек умирает, а вместо того, чтобы его лечить – все танцуют. Украина имеет невысокую лесистость и каждое дерево надо защищать, а не вырубать. Когда ради маленького праздника вырубают целые парки, чтобы через несколько недель эти деревья выбросить на свалки, – это варварство. В Европе давно живыми елками и соснами уже праздники не отмечают,

– объяснил Борейко.

По мнению эксперта, украинцев нужно поощрять за использование искусственных деревьев. И начинать нужно со столичной елки: "Главная елка – это символ. Если бы сказали, что Киев установил искусственное дерево и сообщили, что это делается ради защиты лесов – украинцы бы поддержали".

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Почему нельзя вырубать леса? Деревья задерживают влагу в земле. Если их уничтожать – сохнут реки и болота (их высушивает солнце). Также исчезает вода в колодцах, что является проблемой для людей, не имеющих другого водоснабжения.



Леса поддерживают комфортную температуру воздуха и сдерживают глобальное потепление. Если вырубить деревья на определенной территории – летом температура воздуха там станет выше в среднем на 10 градусов. Это негативно влияет как на урожай, так и на людей, прежде всего больных и пожилых.



Также вместе с деревьями уничтожается флора и фауна регионов. Много видов редких растений и животных исчезают именно из-за вырубки лесов.

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