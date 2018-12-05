Державні лісогосподарські підприємства уже розпочали продаж ялинок, заготовлених спеціально до новорічних свят. Розповідаємо, за скільки цього року можна купити різдвяну красуню і як перевірити законність її походження.

Де візьмуть таку кількість ялинок?

Державне агентство лісових ресурсів цього року планує продати 500 тисяч ялинок. У відомстві запевнили, що під час заготівлі новорічних красунь не було завдано шкоди для лісу.

Так, на площі близько 5 тисяч гектарів були створені плантації ялинок, на яких зростає 15 млн дерев спеціально для новорічних свят. Більша частина запланованої для продажу продукції "прийде" звідти. Ще близько мільйона ялинок підготували під час планового розчищення особливо загущених частин лісів.

Крім того, є достатньо гілок хвойних дерев, аби можна було створити новорічні композиції без необхідності рубати цілі ялинки. Низка лісгоспів продає живі ялинки у горщиках – їх можна посадити після свят.

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Ціна питання

Купити ялинку прямо в державних лісгоспах буде дешевше, ніж на ялинкових ринках. Лісгоспи обіцяють продавати новорічні дерева на торгових точках, майданчиках, ярмарках і ринках у містах.

Вартість новорічних ялинок цього року, у порівнянні з 2017-м, суттєво не зміниться. Так, в середньому дерево можна буде купити за ціною 60-70 грн за погонний метр. Минулоріч ціни на ялинки коливалися від 50 до 150 гривень.

Як перевірити легальність придбаного дерева?

Новорічні ялинки будуть маркуватися спеціальними засобами: самоклейними етикетками та пластмасовими бирками-стяжками. Їх необхідно розривати при знятті, тому повторне використання є неможливим.



Якщо на дереві немає подібної бірки, воно могло бути зрубане незаконно

Уніфіковані засоби містять індивідуальний номер та штрих-код, який заноситься у Систему електронного обліку деревини. На сайті Держагентства лісових ресурсів України можна перевірити походження купленого вами дерева, ввівши його номер. Якщо інформація на сайті відсутня – ялинка могла бути зрубана незаконно.

Перевірити легальність новорічного дерева прямо на місці покупки можна і за допомогою додатка для мобільного "уalynka.info" (працює на Android) – потрібно лише ввести цифровий номер ялинки. Про факти порушень закликають повідомляти поліцію.



Мобільний додаток для перевірки легальності ялинки

Покарання за незаконну вирубку

У період новорічних свят буде організовано рейдові бригади державної лісової охорони, які, спільно з поліцією, будуть слідкувати за виконанням закону та виявлятимуть правопорушників.

Санкції за незаконну вирубку ялинок складаються із вартості заподіяної шкоди лісу та адміністративного чи кримінального штрафу. Розмір шкоди залежить від місця скоєння незаконної рубки новорічної ялинки (в лісі чи в межах населеного пункту) та діаметра дерева у корі біля шийки кореня.



Розмір шкоди за вирубку ялинок у грудні-січні

З 1 січня 2019 року значно збільшаться адмінштрафи за незаконну вирубку дерев. За скоєння тяжкої шкоди передбачено позбавлення волі.

Нові штрафи за вирубку дерев

Варто наголосити, що оплата за розмір шкоди та штрафи – окремі поняття. Перше залишається незмінним (на період зимових свят), з нового року зросте лише друге. Тобто людина, яка зрубала ялинку незаконно, мусить заплатити як за шкоду, так і сам штраф – додатково.

Штрафи сплачуються за незаконну вирубку абсолютно усіх видів дерев та незалежно від пори року. Позбавлення волі передбачене за істотну шкоду довкіллю: знищення великої кількості дерев. Тут значення мають також їхня цінність, вік та місце, де ці дерева росли.

Для порівняння, у сусідній Польщі продавці, які торгують різдвяними ялинками, зобов'язані не лише мати документи, що підтверджують законне походження дерева, а й подбати про отримання дозволу з міського відділення, щоб отримати місце для продажу.

Суд може призначити штраф у розмірі до 5 тисяч злотих (понад 37 тисяч гривень) за торгівлю поза місцем, визначеним міською владою.

Якщо дерево було зрубане не у лісі і його вартість не перевищує 250 злотих (або у лісі з мінімальною вартістю 75 злотих), порушника покарають арештом або штрафом. У випадках, коли вартість ялинки перевищує 250 злотих (1870 гривень), злочинця чекає позбавлення волі від 3 місяців до 5 років.

Штраф може становити від 10 до 540 денних ставок поляків (заробіток за добу). Одна добова ставка може становити від 10 до 2 тисяч злотих (від 75 до 15 тисяч гривень).

Як вирубка дерев шкодить екології?

За рік хвойні дерева підростають на 20-40 сантиметрів. Тобто, щоб отримати дерево, яке можна зрізати та продавати як новорічне, потрібно щонайменше 6-7 років. Чи варті кілька тижнів свят того, щоб знищувати ялинки у таких масштабах?

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко розповів, що незаконна вирубка лісів в Україні є незначною, порівняно з офіційною. За словами експерта, легальна вирубка є антиекологічною і значно впливає на природу та здоров’я українців.

Вирубка ялинок до Нового року – це "танці смерті". Коли людина помирає, а замість того, щоб її лікувати – всі танцюють. Україна має невисоку лісистість і кожне дерево треба захищати, а не вирубувати. Коли заради маленького свята вирубують цілі парки, щоб через кілька тижнів ці дерева викинути на звалища, – це варварство. У Європі давно живими ялинками і соснами уже свята не відзначають,

– пояснив Борейко.

На думку експерта, українців потрібно заохочувати використовувати штучні дерева. І починати потрібно зі столичної ялинки: "Головна ялинка – це символ. Якби сказали, що Київ встановив штучне дерево і повідомили, що це робиться заради захисту лісів – українці б підтримали".

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Чому не можна вирубувати ліси? Дерева затримують вологу у землі. Якщо їх знищувати – сохнуть річки та болота (їх висушує сонце). Також зникає вода у колодязях, що є проблемою для людей, які не мають іншого водопостачання.



Ліси підтримують комфортну температуру повітря та стримують глобальне потепління. Якщо вирубати дерева на певній території – влітку температура повітря там стане вищою в середньому на 10 градусів. Це негативно впливає як на врожай, так і на людей, передусім хворих і літніх.



Також разом із деревами знищується флора та фауна регіонів. Багато видів рідкісних рослин та тварин зникають саме через вирубку лісів.

Де на планеті найбільше лісів: дивіться відео